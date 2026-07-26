עונה חדשה לתיאטרון החאן ובו טרגדיה שייקספירית, דרמה חרדית מקורית, פואמה היסטורית פוסט מודרנית, עיבוד לרומן ישראלי קלאסי, וקומדיה אבסורדית ישראלית בהשראת קפקא.

מחזות ישראלים מקוריים

בעונה החדשה- "לקראת כלה" ו"הקוף" – מחזות ישראלים מקוריים; "מקבת" – גרסה חדשה ומודרנית לקלאסיקה מאת ויליאם שייקספיר; לראשונה על הבמה בישראל עיבוד למחזה "האחים ליהמן"; עיבוד בימתי חדש לרומן מאת יורם קניוק, "חימו מלך ירושלים"; פרויקט מיוחד של שיתוף פעולה עם הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים.

בעונת 2026-2027 תיאטרון החאן מציג רפרטואר מגוון ועשיר של מחזאות ישראלית מקורית, מעלה טרגדיה שייקספירית בפרשנות מודרנית ונותן במה לראשונה למחזה המופת של תקופתנו "האחים ליהמן".

המחזות "לקראת כלה", "הקוף" ו"האחים ליהמן" חוקרים פרספקטיבות שונות של חוויה יהודית, ומביאים את סיפורם של משפחה חרדית, יהודי גרמניה רגע לפני עליית הנאצים, ומשפחה של מהגרים יהודים שהתבססו באמריקה והקימו אימפריה כלכלית, מהגדולות שהעולם ידע.

סוגיות חברתיות מורכבות

לצד זה הרפרטואר החדש בוחן סוגיות חברתיות מורכבות כמו ב״מקבת״ שעוסק ברדיפה אחר כוח ובמערכות פוליטיות, ״לקראת כלה״ שנוגע ביחס לפגיעות מיניות בחברה החרדית ובכלל, ״האחים ליהמן״ שמתבונן בעליית הקפיטליזם האמריקאי ו״הקוף״ שמתמודד ביצירתיות עם סוגיות של זרות, זהות והשתייכות לקהילה.

יורם ברוורמן, מנכ"ל התיאטרון: "מעבר לעובדה שתיאטרון החאן הוא נכס חשוב בעולם התרבות של מדינת ישראל, מה שמייחד את החאן הוא הפעילות הקהילתית הענפה. לדעתי, כל מוסד תרבות, מעבר לתפקידו האומנותי, צריך לקחת על עצמו תפקיד נוסף. כבר שנים רבות החאן הנו גם מוסד שפועל במישורים רבים לחיזוק החוסן והלכידות החברתית שכל כך נחוצה, במיוחד בימים אלה".

בשנת 2025 מחזור ההכנסות עמד על מעל 17 מיליון. אחוז הגדילה של מינויים עמד על 14%. בשנה זו עלו 200 הצגות באולם הבית ו-60 הצגות ברחבי הארץ.

אודי בן משה, המנהל האומנותי של התיאטרון: "העונה הקרובה של החאן, ברוח הירושלמית, דומה לפסיפס: טרגדיה שייקספירית, דרמה חרדית מקורית, פואמה היסטורית פוסט מודרנית, עיבוד לרומן ישראלי קלאסי, וקומדיה אבסורדית ישראלית בהשראת קפקא. כל יצירה בצבע אחר ובשפה תיאטרונית אחרת, אבל בכולן עוברות כחוט השני שאלות על כוח, על קהילה ועל זהות" מסכם בן משה.