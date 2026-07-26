יום רביעי הקרוב הוא יום כפול במשמעותו: ט"ו באב, חג האהבה היהודי, ויום הטיגריס הבינלאומי. ובתאום מושלם, בדיוק בימים אלה התרחש אירוע מרגש בגן החיות התנ"כי בירושלים – זוג הטיגריסים הסומטרים, רימבה וג'קארטה, עברו לבסוף לגור יחד.

רימבה, טיגריס סומטרי יפהפה בן שלוש ובמשקל כ-100 ק"ג, הגיע לירושלים מגן החיות בפרנקפורט כבר באוקטובר האחרון. הוא הובא כשידוך לג'קארטה, נקבה בת שבע במשקל כ-80 ק"ג, שהגיעה מאתונה לפני חמש שנים. אך מכיוון שהטיגריסים הם בעלי חיים יחידאים בטבעם, ההיכרות ביניהם הייתה צריכה להיות מאוד הדרגתית.

שלב החיזורים הממושך נבנה בקפידה על ידי צוות הגן. השניים החלו להכיר זה את זו דרך "דייטים" מבעד לגדר, בהם רחרחו אחד את השנייה והסתובבו זה סביב זו. כל מפגש היה ארוך וידידותי יותר מקודמו, עד שלפני כשבועיים הגיע הרגע המיוחל – צוות הגן החליט שהם מוכנים למגורים משותפים, והאיחוד המרגש התרחש.

מאז השניים בלתי נפרדים. הם לא מפסיקים להתגופף ומתנהגים ממש כמו זוג טרי ומאוהב. התצפיות של המבקרים בגן מלוות בחיוכים רחבים למראה שני הטיגריסים המלכותיים שמצאו זה את זו.

חלק מפרויקט הצלה בינלאומי

הזוג המיוחד הזה הוא חלק מגרעין רבייה יוקרתי של הארגון האירופאי של גני החיות (EEP), לריבוי הטיגריסים הסומטרים הנמצאים בסכנת הכחדה חמורה. רק מאות ספורות של טיגריסים סומטריים נותרו בסומטרה שבאינדונזיה, ולכן כל לידה היא אירוע משמעותי.

כשיהיו צאצאים לזוג המלכותי – ובגן מחזיקים אצבעות – הם יועברו לגני חיות אחרים ברחבי העולם, כדי להמשיך את השושלת ולהוות גיבוי לאוכלוסייה הנכחדת בטבע. כך, מעבר לסיפור האהבה המרגש, רימבה וג'קארטה נושאים על כתפיהם משימה חשובה להצלת המין שלהם.

גן החיות התנ"כי בירושלים ידוע בפעילותו למען שימור מינים בסכנת הכחדה. בעבר נולד בגן גוזל נשר מקראי, וכן גוזל פינגווין שחור-רגל – שני מינים הנמצאים אף הם בסכנת הכחדה חמורה.

חג אהבה (וטיגריסים) שמח לכולם – ובמיוחד לרימבה וג'קארטה, שמוכיחים שגם בעולם החיות, אהבה אמיתית דורשת זמן, סבלנות והיכרות הדרגתית.