כ"ץ במתקפה נגד יאיר גולן: "מפיץ עלילת דם בכל העולם"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ״ץ תקף היום (ראשון) בישיבת הממשלה את יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן, בעקבות דבריו על המתיישבים ביהודה ושומרון. כ״ץ טען כי ההתבטאויות עלולות להגביר את המוטיבציה לפגוע במתיישבים ובחיילי צה״ל, והציג את הצעדים שנבחנים בעקבות ניסיונות הטרור בגזרה.

״הצטערתי אתמול לשמוע, לא הופתעתי, אבל הצטערתי, מי שהיה קצין בכיר בצה״ל והיום הוא מראשי האופוזיציה, אולי הוא המועמד שלהם לשר ביטחון לפי איך שהוא מדבר, שהוא קודם כול מגדף בכיכר העיר את ראש הממשלה ואותי ומאשים את המתיישבים ביהודה ושומרון בטרור הפלסטיני״, אמר כ״ץ.

כ"ץ - צילום: משרד הביטחון כ"ץ | צילום: צילום: משרד הביטחון 10 10 0:00 / 2:49

שר הביטחון קשר בין דבריו הנוכחיים של גולן לבין התבטאות קודמת שלו בנוגע ללחימה ברצועת עזה. ״אבל זה אותו אדם, יאיר גולן, שהאשים את חיילי צה״ל שהם רוצחים כתחביב ילדים פלסטינים בעזה. הוא הוציא את דיבת חיילי צה״ל, עלילת דם בכל העולם, ועכשיו הוא עושה את זה על המתיישבים״.

כ״ץ הוסיף כי לדבריו, לאמירות עשויות להיות השלכות בשטח: ״והוא יגרום עכשיו למוטיבציה נוספת של המחבלים לתקוף מתיישבים ולתקוף את חיילי צה״ל שנמצאים שם״. עוד טען כי גולן הצהיר שבכוונתו לפעול נגד ההתיישבות אם יגיע לשלטון: ״הוא אמר שברגע שהוא יגיע לשלטון, הוא ירסק את ההתיישבות ויפנה אותה, הוא אמר את זה בצורה ברורה״.

בהמשך דבריו התייחס כ״ץ למדיניות הביטחונית ביהודה ושומרון. לדבריו, המדיניות שהונהגה היא ״ברורה ונחושה והתקפית״, והיא הובילה לירידה של יותר מ-80% במספר פיגועי הטרור. עם זאת, הוא ציין כי בכל פיגוע עדיין משולם מחיר כבד, ולכן יש למנוע מהטרור להתארגן מחדש.

כחלק מהמדיניות, לדברי כ״ץ, צה״ל הונחה לפעול בתוך מחנות הפליטים בג׳נין, נור א-שמס וטולכרם. הוא ציין כי הכוחות נמצאים באזורים אלה כבר למעלה משנה וחצי וכי הפעילות המתבצעת מתוכם משמעותית.

שר הביטחון הוסיף כי לצד הפעילות הקיימת נבחנים צעדים נוספים, בהתאם למקומות שבהם מתארגנות תשתיות הטרור. לדבריו, המטרה היא לזהות היכן נדרשת פעולה, לפגוע בהתארגנויות ולמנוע את המשך קידומן.

״זה לא פוליטי מה שאמרתי עכשיו, זה דבר חמור״, הבהיר כ״ץ. הוא חתם את דבריו באיום כלפי ארגוני הטרור: ״החובה עלינו לדכא את הטרור היא עוד יותר גדולה, וזה הצעדים ראש הממשלה, שביחד עם כל הגורמים והממשלה אנחנו ננקוט בהם, לוודא שהטרור הזה, שמנסה להרים את ראשו, יאבד את ראשו עוד פעם״.