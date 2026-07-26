בחוף אשדוד נמצא מטבע קפריסאי נדיר בן 2,500 שנה

יניב דוד לוי, מומחה למטבעות ברשות העתיקות, עם המטבע הנדיר ( שי הלוי, רשות העתיקות )

מדהים. מטבע נדיר, שמקורו בקפריסין וגילו כ־2,500 שנה, התגלה בחוף באשדוד.

אבי צ’פרק, סגן מנהל אגף החופים, נוהג לסייע לתושבים ולמבקרים באיתור תכשיטים, מפתחות וחפצים שאבדו בחוף.לפני כחודש, במהלך סריקה שנועדה לסייע באיתור חפצים שאבדו, הבחין בפריט מסוג אחר לחלוטין: מטבע עתיק. צ’פרק פעל בהתאם לחוק, והעביר את המטבע לבדיקה ברשות העתיקות. לאחר בחינה מקצועית, התברר כי מדובר בתגלית יוצאת דופן: מטבע נדיר מאוד, הראשון מסוגו שהתגלה עד היום בישראל.

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המטבע הנדיר ( שי הלוי, רשות העתיקות )

המטבע נטבע בעיר סלמיס (Salamis) שבקפריסין, סביב אמצע המאה ה-5 לפנה״ס. מדובר במטבע כסף מהתקופה הפרסית, שמשקלו היה כ־11 גרם, בעריך של 'סיגלוס' (Siglos). "בבחינה מדוקדקת יותר של המטבע נראה כי הוא אינו עשוי כסף, אלא מתכת המצופה בכסף, תופעה המוכרת במטבעות הכסף הקפריסאיים מתקופה זו, על רקע המחסור בכסף באי", אומר יניב דוד לוי, חוקר ואוצר בענף המטבעות של רשות העתיקות.

בצדו האחד של המטבע מתואר איל רובץ הפונה לשמאל. בצדו השני מופיע ראש איל הפונה לשמאל, מוקף במסגרת מרובעת שקועה, המעידה על שיטת הטביעה. לצדו נראה ענף דפנה המוצב במאונך, ומתחתיו שלושה סימנים, ככל הנראה בכתב ההברתי הקפריסאי.

"מטבעות בגודל ובערך זה מן התקופה הפרסית נדירים בממצא הארכיאולוגי", הוא מוסיף. "לרוב, מטבעות כסף בגודל כזה לא נשמרו בשלמותם: הם נחתכו לפיסות קטנות, ששימשו כ״בצעי כסף״ במסחר המקומי. עדויות לשימוש כזה מוכרות בעיקר מאתרים בפנים הארץ. לכן, גילויו של מטבע שלם דווקא באזור החוף הוא יוצא דופן ובעל חשיבות מיוחדת".

לצ’פרק הוענקה תעודת הוקרה על הדיווח והעברתו לאוצרות המדינה. "אני שמח שזכיתי להיות חלק מגילוי בעל ערך היסטורי", הוא אומר. "מבחינתי היה ברור שהמטבע שייך למורשת של כולנו, ולכן העברתי אותו מיד לרשות העתיקות. אם בזכות המעשה הזה תרמתי עוד פיסה קטנה למחקר ולהיסטוריה של ארץ ישראל, זו זכות גדולה עבורי״.