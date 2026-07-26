אחיו של אלון שמריז נגד ההחלטה: "יריקה בפרצוף"

נתן שמריז, אחיו של אלון לולו שמריז ז"ל, הגיב היום (ראשון) בחריפות להחלטת בג״ץ לדחות את עתירת המשפחה להכיר באלון כחלל צה״ל. לדבריו, ההחלטה גורמת למשפחה כאב נוסף ואינה עושה צדק עם נסיבות חייו ומותו של אחיו.

״אני רואה בהחלטה הזאת יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק״, כתב שמריז. הוא טען כי האחריות לתוצאה מוטלת על הדרג המדיני והצבאי: ״ההחלטה הזאת היא החלטה פוליטית מתחילתה ועד סופה ולא הייתה צריכה להתגלגל לבג״ץ מלכתחילה״.

התגובה פורסמה לאחר ששופטי בג״ץ דחו פה אחד את עתירת הוריו של אלון, אבי ודקלה לולו שמריז. המשפחה ביקשה להכיר בו כחלל מערכות ישראל, להביאו לקבורה צבאית ולהכיר בהורים כהורים שכולים לפי חוק משפחות חיילים.

יונתן שמריז טען כי אחיו גויס למילואים בבוקר מתקפת 7 באוקטובר: ״אלון אחי הגיבור גויס בבוקר ה-7.10 למילואים בסיירת יהל״ם בה שירת. הודעה שהגיעה אליו. מרגע שקרא אותה הוא מגויס. יש תקדימים. יש מקרים דומים ואפילו פחות מובהקים שהוכרו״.

בפסק הדין קיבלו השופטים את עמדת המדינה שלפיה הוראות החוק הקיימות אינן מאפשרות להכיר באלון כחלל צה״ל, משום שלא היה בשירות פעיל או בדרכו למקום ההתייצבות. השופטים הבהירו כי מדובר בהכרעה משפטית בלבד, שאינה גורעת מההערכה לגבורתו.

אחיו התייחס גם להתנהלותו של אלון בשבי ואמר: ״ובשבי אלון התנהל בדיוק כפי שהתנהל בשירותו הסדיר ובמילואים, כחוד החנית של הלוחמים בצה״ל. בתכנון, בהובלה, באומץ שאין דומה לו״.

לדבריו, ״הוא היווה השראה ודוגמה לכל אדם שהכיר את הסיפור שלו ולולא היה נחטף מביתו היה מצטרף לכוחות הלוחמים. היום אלון הופקר פעם נוספת ע״י המדינה שכל כך אהב״.

שמריז הפנה ביקורת ישירה לשר הביטחון ולראש אגף כוח האדם בצה״ל. לטענתו, ״שר הבטחון ואלוף אכ״א היו יכולים לקבל החלטה כבר מזמן ולתת מעט מנוח למשפחה, להוקיר את גבורתו של אלון, אבל בחרו שלא מטעמים פוליטים. כל אחד מוזמן לפרשן למה״.

לצד הביקורת, יונתן שמריז הבהיר כי הוא מכבד את הכרעת בית המשפט: ״את החלטת בג״ץ שלא להפוך את החלטת שר הביטחון אני מכבד, על אף שהיא שגויה ומהווה תמרור אזהרה לכל חייל במדינת ישראל, המדינה איתך עד שאתה מבקר את מנהיגיה״.