אחרי 22 שנות שרות: איש השב"כ לשעבר מצטרף לליברמן

דביר קריב, איש שב״כ לשעבר ואיש חינוך, הודיע היום (ראשון) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו ועל תמיכתו ביו״ר המפלגה, אביגדור ליברמן, לראשות הממשלה. קריב מתח ביקורת על הממשלה והצהיר כי בכוונתו לפעול נגד קיצוניות ולמען החינוך ונפגעי פוסט טראומה.

קריב שירת במשך 23 שנים בשירות הביטחון הכללי. לאחר שחרורו פנה לעולם החינוך, לימד אזרחות והרצה בפני אלפי חיילים, מפקדים, תלמידים ואנשי חינוך בנושאי ביטחון, דמוקרטיה, הסתה, חוסן ופוסט טראומה. בנוסף, חיבר את הספר רב המכר ״יצחק״.

בהתייחסו להחלטה להצטרף לחיים הפוליטיים אמר קריב: ״במשך עשרות שנים פעלתי להגנת מדינת ישראל. בשב״כ נאבקתי בטרור, בהסתה ובקיצוניות, ואת תלמידיי חינכתי לאהבת המדינה, לאחריות, לחשיבה ביקורתית ולשירות משמעותי״.

לדבריו, ההחלטה להיכנס לפוליטיקה לא הייתה פשוטה, אך היא התקבלה על רקע ההתפתחויות בשנים האחרונות. ״בשנים האחרונות אזרחי ישראל שילמו מחירים כבדים לאין שיעור. תלמידים שלי נפלו במלחמה, משפחות איבדו את היקר להן מכל, חיילים ומילואימניקים נשאו את המדינה על כתפיהם, ומנגד, ממשלה שכשלה סירבה לקחת אחריות״, אמר.

קריב הסביר כי בחר בישראל ביתנו בשל הקו שמציגה המפלגה. לדבריו, זהו ״הבית הפוליטי המתאים לתפיסת עולמי: ימין, ציוני, ביטחוני, ממלכתי וליברלי״.

עוד הוסיף כי מדובר במפלגה ״המאמינה בעוצמה והכרעה מול אויבים, אך גם בשוויון בפני החוק, בשוויון בנטל, בחופש הפרט ובאחריות ציבורית״.

בהמשך הביע קריב תמיכה מפורשת בליברמן כמועמד לראשות הממשלה: ״בחרתי באביגדור ליברמן משום שישראל זקוקה למנהיג מנוסה, מפוכח ונחוש, שיודע לקבל החלטות קשות, לעמוד על עקרונותיו״.

קריב סיכם את מטרותיו עם כניסתו לפוליטיקה ואמר: ״אני מצטרף כדי להיאבק בקיצוניות, לחזק את החינוך, לפעול למען נפגעי פוסט טראומה ובעיקר לסייע באיחוי הקרעים בעם״.