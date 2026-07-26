מפקד הביטחון הפנימי בחמאס חוסל במרכז הרצועה

זירת החיסול בעזה ( ללא קרדיט )

צה"ל ממשיך להכות בבכירי הטרור ברצועה: כלי טיס של חיל האוויר ביצע סיכול ממוקד לעבר רכב שנסע מדרום לדיר אל-בלח במרכז רצועת עזה. מהדיווחים שיוצאים מהרצועה עולה כי בתקיפה חוסלו שני מחבלים ונפצעו ארבעה נוספים. התקיפה המדויקת הובילה לסגירת חשבון מהירה עם גורמים מרכזיים במנגנוני הביטחון של חמאס שפועלים בשטח.

מחבלי חמאס ( צילום: ללא קרדיט )

בין המחוסלים ברכב נמצא ואיל אל-לדאווי המוכר בכינוי "אבו חמזה", שכיהן כמנהל שירות הביטחון הפנימי של חמאס באזור מרכז הרצועה דמות מפתח במנגנוני האכיפה והשליטה של ארגון הטרור. יחד איתו חוסל מחבל נוסף, רמיז אבו זריק, ששימש כקצין בארגון. חיסולם של השניים מהווה מכה קשה נוספת ליכולת השליטה והארגון של חמאס במרכז עזה.