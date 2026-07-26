שרים דרשו תגובה חריפה ביו"ש; בן גביר קרא לחזור לסיכולים ממוקדים

בן גביר ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בישיבת הממשלה שהתקיימה היום, על רקע האירועים האחרונים ביהודה ושומרון, נשמעו קריאות מצד שרים להחריף את המאבק בטרור, לשנות את הוראות הפתיחה באש ולהרחיב את הפעילות הצבאית באזור.

בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה את כוחות הביטחון להיכנס לכפרים, לבצע סריקות, לאתר אמצעי לחימה ולעצור חשודים. לדבריו, הפעילות מתבצעת גם בשעה זו, וישראל ערוכה "לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור". ל'סרוגים' נודע כי במהלך הדיון קרא שר החינוך יואב קיש לשנות את הוראות הפתיחה באש. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דרש "לחזור לסיכולים הממוקדים, לשנות את הוראות הפתיחה באש ולאפשר לחיילי צה"ל לפתוח באש באירועים כאלה".

ישיבת הממשלה בחדר המלחמה - רועי אברהם/ לע״מ ישיבת הממשלה בחדר המלחמה | צילום: רועי אברהם/ לע״מ 10 10 0:00 / 2:42

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שר הביטחון ישראל כ"ץ השיב כי צה"ל כבר פועל בעוצמה בשטח: "עשינו מבצעים במחנות הפליטים, וכנראה שנצטרך לעשות עוד. צה"ל פועל בשטח, חורש את השטח, מבצע מעצרים ופועל בנחישות".

במהלך הדיון אמר תא"ל בר ששת כי באירועים שבהם יש עירוב בין מחבלים לאזרחים, "החיילים לא תמיד יודעים מי המחבל ומי האזרח".

השר ניר ברקת אמר: "אפשר להבדיל. קודם יורים באוויר, ואז ברגליים". השר זאב אלקין הוסיף כי "חייבת להיות תגובה מחמירה", סגן השר כהן טען כי "נדרשת תגובה לא פרופורציונלית", והשר עמיחי שיקלי אמר כי "אלוף פיקוד המרכז חייב לשנות את הוראות הפתיחה באש".

בן גביר הוסיף בדיון: "רק שלשום הם ביקשו שוב מבית המשפט להדיח אותי כי אמרתי שעדיף שימותו אלף מחבלים ולא תיפול שערה מראשו של לוחם מג"ב. זו צריכה להיות גם המדיניות של צה"ל".