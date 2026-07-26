העליון הכריע: מושיקו מור יורשה לחזור להופיע

בזמן שבין כתלי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ממשיך להתברר כתב האישום החמור המייחס לו עבירות אונס ומעשה סדום, הזמר מושיקו מור מקבל כעת בשורה משמעותית לגבי המשך משפטו.

בית המשפט העליון קיבל היום (ראשון) את הערר שהגיש מור, ואישר לו לשוב ולהופיע באירועים פרטיים. ההחלטה מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים היה שרוי במעצר בית ובהמשך שוחרר מהאיזוק האלקטרוני, כפי שפורסם לראשונה באתר 'וואלה'.

מצוקה כלכלית וחובות של כמיליון שקלים

ההחלטה בעליון התקבלה בעקבות ערר שהגישו עורכי דינו, רומח שביט ושוש חיון, לאחר שבית המשפט המחוזי הסכים להסיר את האיזוק האלקטרוני ואף אישר לו לצאת לעבודה במשרה מלאה – אך דחה את הבקשה לשוב לעסוק במקצועו כזמר.

ב במסגרת הערר, תיארו הסנגורים הידרדרות כלכלית דרמטית של מור מאז מעצרו בינואר 2025. לדבריהם, ביטול ההופעות, ההוצאות המשפטיות הכבדות וההליך הפלילי המתמשך הותירו אותו עם חובות של מעל מיליון שקלים. בנוסף צוין כי רכביו עוקלו, ילדיו הוצאו מהצהרונים, והוא נאלץ להסתמך על תמיכה משפחתית לקיומו.

עורכי הדין הדגישו כי שירתו היא מקור פרנסתו העיקרי: בעוד עבודה רגילה צפויה להניב לו כ-6,000 שקלים בחודש בלבד, הופעה פרטית אחת עשויה להניב כ-20 אלף שקלים.

הופעה אחת בשבוע – תחת פיקוח

כחלק מהתנאים שנקבעו, מור לא ביקש להרחיב את חירותו אלא להמיר את "חלונות ההתאווררות" שאושרו לו מראש בהיתר לצאת להופעה אחת בשבוע בלבד, למשך כשעה ותחת פיקוח הצמוד של מספר מפקחים. כמו כן, התחייב להגיע ישירות למקום האירוע ולשוב מיידית למעצר הבית. הסנגורים ציינו כי מור שמר על כל תנאי שחרורו ולא הפר שום הגבלה.

לצד החזרה ההדרגתית לבמה, ההליך הפלילי רחוק מסיום. מור, הכופר בכל המיוחס לו בתיק המתבסס על מתלוננת אחת, צפוי להגיע לשלב הסיכומים בעל פה בבית המשפט המחוזי בחודש נובמבר, שבסיומו תתקבל ההכרעה אם להרשיעו או לזכותו.

עורכי הדין רומח שביט, איזבל פוקס, שוש חיון ושלומי מלכה, המייצגים את מושיקו מור, מסרו בתגובה לידיעה: "אנחנו מברכים ומודים לבית המשפט העליון, בראשות הנשיא, השופט יצחק עמית, על ההחלטה החכמה והאמיצה, שבניגוד לעמדת המתלוננת והפרקליטות, התירה למושיקו לשוב לקדמת הבמה ולהופיע בפני קהל מעריציו הגדול".