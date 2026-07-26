תאגיד השידור הישראלי "כאן" הגיש היום (ראשון) עתירה מפורטת לבג"ץ בדרישה לבטל את התיקון לחוק התקשורת, שמקצץ 25 מיליון שקלים מידי שנה מתקציב התאגיד. בעתירה בת 43 עמודים נטען כי שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מוביל "מסע ענישה" כנגד חטיבת החדשות של התאגיד, תוך שימוש במחטף חקיקתי שבוצע ברגע האחרון לפני ההצבעה בכנסת.

התאגיד מפרט בעתירתו כי הסכום המקוצץ מיועד, בין היתר, לחיזוק היצירה הישראלית, המוסיקה והתרבות – בטלוויזיה, בדיגיטל וברדיו. לטענת כאן, המהלך מהווה בפועל מנוף לחץ פוליטי וסנקציה שלטונית על תכני חדשות ואקטואליה שאינם נושאים חן בעיני השלטון.

"חיסכון שנעלם, קיצוץ שנשאר"

בעתירה מודגש כי חוק התקשורת נועד עקרונית להסדיר את שוק השידורים המסחרי, ואף כולל הוראה המחריגה את תאגיד השידור הציבורי מתחולתו. ואולם ברגע האחרון, שלפני ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית בכנסת, בוצע תיקון עקיף ומהיר לחוק השידור הציבורי.

לפי התאגיד, לאורך כל הליך החקיקה סגירת מערך "עידן פלוס" אמורה הייתה לחסוך 25 מיליון שקל, וסכום זה היה אמור לעבור למימון "הרשות החדשה לתקשורת משודרת". שר התקשורת ונציגי משרדו אף הבהירו בדיוני הוועדה כי הפחתת התקציב תיכנס לתוקף רק עם סגירת מערך "עידן פלוס".

אולם ברגע האחרון, בשל המשבר הקואליציוני שפרץ מול הסיעות החרדיות סביב הפעלת היישומון בשבת, הוחלט להסיר את פרק היישומון מהחוק ולהשאיר את מערך "עידן פלוס" פעיל. בכך "נעלם" החיסכון שעליו התבסס הקיצוץ, אך ההפחתה בסך 25 מיליון שקל מתקציב התאגיד נותרה בחוק.

השר הודה: "הקיצוץ בחדשות ובאקטואליה"

התאגיד מפנה בעתירתו לשורת התבטאויות של השר קרעי, שחושפות לטענתו את מטרת המהלך. כאשר נדרש השר להסביר היכן ייפגע הקיצוץ, הוא השיב: "בחדשות ובאקטואליה". בעתירה מודגש כי השר עצמו הודה, בגלוי, מעל בימת הכנסת בדיון לאישור החוק, כי המהלך נועד לקצץ בתקציב התאגיד "שמשדר תעמולה על חשבוננו" – כלשון השר.

תאגיד השידור טוען כי אין מדובר במחלוקת תקציבית רגילה, אלא בניסיון להפעיל סנקציה תקציבית בשל תוכן עיתונאי, ליצור "אפקט מצנן" על העובדים והיוצרים בכאן, ולהרתיע מפני שידור ביקורתי ועצמאי.