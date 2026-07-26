"רוצו למוצב ותהרגו את היהודים": הילדים בעזה מתכוננים ל-7.10 הבא

רק בחודש האחרון ציינו אלף ימים של לחימה בלתי פוסקת, אלפי לוחמים שנכנסו ויצאו מהרצועה, וסוגיה אחת שנותרה בלב הוויכוח הציבורי: האם קיימת היתכנות להסדר מדיני או הסכם מול ארגון הטרור חמאס?

בזמן שבישראל יש מי שממשיך לדבר על ניתוחים מדיניים, אשליות על שינוי תודעתי ודיבורים ריקים על היום שאחרי, המציאות בשטח מוכיחה שוב ושוב מול איזה אויב אנחנו עומדים. אין שום חרטה, אין שום התפכחות, ומה שמוזרק לדור העתיד ברצועה שווה יותר מאלף מילים של פוליטיקאים.

הבלוגר העזתי המוכר אבו עלי מי שרק לא מזמן לגלג בחוצפה על חללי צה"ל שנפלו בקרב יצא לסיבוב נוסף בלב מחנות האוהלים ברצועה. התיעוד שהעלה אינו מותיר מקום לספק: זאטוטים קטנים עוטים רעולים, חמושים בסכינים וברובי צעצוע, מדקלמים למצלמה את הרעל שעליו גדלו מגיל אפס.

מול המצלמות, הילדים מצהירים ללא כחל וסרק על השאיפה "לשבור את היהודים ולמות כשהידים", תוך שיווק קללות חריפות נגד מדינת ישראל והיהודים. גם ניסיונות של הבלוגר להזהיר אותם בחצי חיוך מפני רחפני צה"ל שמזהים פנים מכוסות, לא עוצרים את הרצף מבחינת הילדים, המטרה סומנה מראש.