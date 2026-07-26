משה כורסיה ( צילום: סרוגים )

הזמר והיוצר משה כורסיה משחרר היום (ראשון) את השיר החדש "בית לאין-סוף" - שיר אהבה מרגש ונוגע במיוחד שיוצא שבוע בלבד לפני צאת אלבום ה-EP החדש שלו, "פיטר פן". השיר, שנחשף לראשונה במסגרת הסדרה "מחוברים", כבר עורר תגובות חזקות ברשתות החברתיות עוד בטרם יצא באופן רשמי.

כורסיה הקדיש את השיר לאחיו ביום חתונתו, וקטע מהביצוע המרגש נחשף בסדרה. מרגע שידור הפרק, הזמר מקבל תגובות נרגשות ברשתות, כאשר מספר גולשים כבר ביקשו את השיר כשיר חופה - וכל זאת עוד בטרם השיר יצא לאוויר באופן רשמי.

משה כורסיה בשיר אהבה - מתוך הקליפ "בית לאין-סוף" משה כורסיה בשיר אהבה | צילום: מתוך הקליפ "בית לאין-סוף" 10 10 0:00 / 0:40

"מניפסט לעתיד שלי" "שנים שאני לא יוצא לדייטים כי התעייפתי. אבל מעולם לא איבדתי תקווה. השיר הזה הוא מניפסט לעתיד שלי. לאהבה שלי שעוד תגיע אחרי שנים של תפילה. אמן שבקרוב..." המילים החושפות משקפות את המסע האישי של כורסיה, שבשנים האחרונות עבר תהליך רוחני משמעותי והפך לאחת הדמויות הבולטות בעולם המוזיקה הדתי-לאומי. בריאיונות שונים שנתן בתקופה האחרונה, הוא דיבר בכנות על הקווים האדומים שלו בזוגיות ועל החשיבות שהוא מייחס לערכים משותפים ולדרך חיים דומה.

משה כורסיה ( טרלן בן אבי )

מ"מחוברים" לבמות הגדולות

השיר "בית לאין-סוף" הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום ה-EP "פיטר פן" שצפוי לצאת בשבוע הקרוב. כורסיה, שהשתתף בעונה החדשה של "מחוברים", חשף בתוכנית צדדים אישיים שטרם הכיר הקהל - רגעים של כעס, בכי ושיחות נפש שבדרך כלל נשארות מחוץ לרשתות החברתיות.

בריאיון שנתן לאחרונה, הסביר כורסיה כי ההשתתפות בתוכנית הגיעה בתקופה שבה הרגיש אבוד מבחינה מקצועית. "היה רגע שהרגשתי שאני ריק. הרגשתי שאין לי מה לתת, לא במוזיקה ולא בתוכן", סיפר. "כש'מחוברים' עלה שוב על הפרק, אמרתי יאללה, בוא נעשה את זה".

כורסיה, שגדל בעולם הדתי-לאומי ועבר מסע רוחני משמעותי בשנים האחרונות, הפך לאחת הדמויות המרכזיות בעולם המוזיקה של המגזר. הוא ידוע בשיריו המרגשים, בנוכחות הבימתית החזקה שלו ובכנות שבה הוא משתף את הקהל במסעות האישיים שלו.

"מחפש מישהי שתכיל את הטרלול"

בריאיונות שונים שנתן בתקופה האחרונה, כורסיה דיבר בכנות על הרצון למצוא זוגיות ועל הקווים האדומים שלו. כשנשאל האם יהיה מוכן לצאת עם אישה חילונית, השיב בצורה חד-משמעית: "אם מישהי אומרת לי שהיא רוצה להתחזק, בא לה לשמור שבת ויש שם איזה קליק, אז כן. אבל אם היא אומרת לי שהיא לא שומרת שבת - לא".

הוא גם הבהיר כי מבחינתו, גם נושא האמונה הוא תנאי משמעותי: "אם מישהי אומרת לי שהיא לא מאמינה באלוהים - לא". כורסיה הוסיף כי הוא מחפש מישהי ש"תכיל את הטרלול" ותהווה עבורו קרקע יציבה, ושלמרות שהוא לא פוסל מצבים מורכבים, הוא מחפש זוגיות שתתבסס על ערכים משותפים ועל דרך חיים דומה.

השיר "בית לאין-סוף" משקף את המסע הזה - את הציפייה, את התקווה ואת האמונה שהאהבה עוד תגיע. עם יציאת האלבום "פיטר פן" בשבוע הקרוב, נראה כי כורסיה ממשיך לחשוף צדדים נוספים של עצמו ולהביא לקהל שלו מוזיקה שנוגעת בנקודות הכי אישיות והכי אנושיות.