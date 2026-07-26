איטום בית המחבל ( דובר צה"ל )

כוחות צה"ל מחטיבת שומרון השלימו הלילה (בין שבת למוצ"ש) את אטימת ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני סמוך לחוות גלעד, בו נרצחו רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד. הפעולה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית של הבית בכפר תל.

האטימה מהווה צעד ראשון בהליך משפטי שיוביל להריסה מלאה של הבית. על פי ההודעה הרשמית, כוחות הביטחון ממשיכים לקדם את ההליכים הנדרשים להריסת הבית, בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור הכולל את כלל האישורים הנדרשים.

איטום בית המחבל בכפר תל - דובר צה"ל איטום בית המחבל בכפר תל | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:12

המחבל, תושב כפר תל, ביצע את הפיגוע במהלך סוף השבוע האחרון כאשר פתח באש לעבר כוחות הביטחון ואזרחים באזור חוות גלעד. בניהו מלט הי"ד, בן 32, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד ואחראי החקלאות ביישוב, נרצח כשיצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי המחבלים. המחבל חוסל במקום בידי כוחות צה"ל. במקביל לאטימת בית המחבל שביצע את הירי, כוחות צה"ל מיפו גם את ביתו של מחבל נוסף שחטף נשק במהלך הפיגוע. אותו מחבל נעצר לאחר מכן על ידי לוחמי דובדבן בפעילות מבצעית בעיר שכם. גם ביתו מופה לקראת אטימה זמנית כצעד מקדים להריסה.

מיפוי בית המחבל בכפר תל - דובר צה"ל מיפוי בית המחבל בכפר תל | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:27

תגובות מהשטח: "לפתוח עליהם את שערי הגיהנום"

הרב שמואל אליהו, שהשתתף בהלווייתו של בניהו מלט הי"ד, קרא לנקוט צעדים חריפים נגד המחבלים ומשפחותיהם. "צריך לפתוח עליהם את שערי הגיהנום. על אותו כפר מרצחים מתועב צריך לפתוח את שערי הגיהנום", אמר הרב בדבריו.

הרב אליהו התייחס גם לסוגיית גירוש מחבלים ומשפחותיהם וטען כי יש ליישם את החוק בנושא. "יש חוק שאומר שמגרשים מחבלים מהארץ, אז צריך לבצע אותו. לא ייתכן שמערכת משפט תמנע ביצוע חוק", הבהיר. לדבריו, "אותם אנשים שמונעים את ביצוע החוק - יש להם דם על הידיים".

הרב שמואל אליהו ( Hilel Ben Or/Flash90 )

משה פייגלין תקף את מדיניות כניסת העובדים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון. "עוד פעם אותו דפוס מטופש ומדמם", כתב פייגלין, וטען כי המדינה חוזרת שוב ושוב על אותו מהלך: לאחר פיגוע נאסרת כניסת הפועלים, אך כעבור מספר שבועות של שקט יחסי הם מורשים לשוב לעבודה עד לאירוע הבא.

במקביל לפעילות הרשמית, דווח הלילה על הצתת מסגד בכפר קוסרא בבנימין, עם כתובת "נקמה בניהו" שהושארה במקום. כוחות הביטחון פתחו בחקירה.

בהלווייתו של בניהו מלט הי"ד, שהתקיימה ביום שישי בחוות גלעד, השתתפו מאות בני אדם. רעייתו אסתר נפרדה ממנו בדמעות: "14 שנים יחד, שהסתיימו ברגע. תמיד קפצת ראשון לכל מקום. תמיד חזרת גם אחרון מכל אירוע. גם הפעם לא הייתה שאלה. היה לי ברור שאתה שם. ולא חששתי כשראיתי את כל המסוקים, כי אתה תמיד חוזר. רק שהפעם לא חזרת בכלל".

הליך הריסת בתי מחבלים מהווה כלי מרכזי במאבק בטרור, והוא מבוצע בהתאם להחלטות גורמי הביטחון ובאישור משפטי. במקרים קודמים, כמו בפיגוע בצפון הארץ, ההריסה בוצעה כשבועיים לאחר האטימה הזמנית.