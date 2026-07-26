אביבה סיגל, שורדת השבי שחזרה לישראל לאחר חודשים ארוכים בשבי חמאס, חשפה בראיון לכאן חדשות את הרגעים המרגשים שבהם גילתה שבתה שיר נמצאת בהיריון. "זה מאוד מרגש", אמרה בהתרגשות בראיון לכאן רשת ב'. "כשהייתי בעזה חשבתי שלא אזכה להיות בחתונה של הבת שלי, ושלא אפגוש את הילדים שלה".

סיגל, שחוויתה בשבי הייתה קשה ומורכבת, הוסיפה כי עצם העובדה שהיא נמצאת כאן כדי לחוות את הרגע הזה מרגישה כמו נס. "בשבילי להיות פה - אני צריכה כל הזמן לצבוט את עצמי", שיתפה. הבשורה המשמחת מגיעה בתקופה שבה משפחת סיגל עדיין מתמודדת עם הטראומה של השבי, כאשר אביבה שוחררה אך בעלה עמית עדיין מוחזק בעזה.

משפחת סיגל - סיפור של חוסן

משפחת סיגל הפכה לסמל של חוסן ישראלי. אביבה, בת 94, שנולדה בלונדון ועלתה לארץ בכ"ט בנובמבר 1947, עברה את הבליץ בלונדון מתחת לשולחן וזכתה להשתתף בכל הבחירות מקום המדינה. כעת, בגיל המופלג, היא חווה את אחד הרגעים המרגשים ביותר בחייה - היריון של בתה.

הסיפור של אביבה סיגל מזכיר לכולנו את כוחן של נשים ישראליות, שגם בתקופות הקשות ביותר ממשיכות למצוא את האור והתקווה. ההיריון של שיר הוא לא רק בשורה אישית למשפחה, אלא גם סמל לחיים שממשיכים, לתקווה שלא נכבית ולעתיד שממשיך להיבנות גם מול כל הקשיים.