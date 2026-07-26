פייגלין אחרי הפיגוע הרצחני: "אנחנו מממנים את הטרור"

משה פייגלין תקף היום (ראשון) את מדיניות כניסת העובדים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, בעקבות נפילתם של רס"ן יובל עזרא ורס"ר במילואים בניהו מלט ז"ל באירוע הקשה בסוף השבוע.

פייגלין טען כי המדינה חוזרת שוב ושוב על אותו מהלך: לאחר פיגוע נאסרת כניסת הפועלים, אך כעבור מספר שבועות של שקט יחסי הם מורשים לשוב לעבודה עד לאירוע הבא.

״עוד פעם אותו דפוס מטופש ומדמם״, כתב פייגלין. לדבריו, ההתנהלות אינה מהווה מדיניות מסודרת אלא ״פשיטת רגל מוסרית ושכלתנית״.

פייגלין מתח ביקורת על ההחלטה לעצור את כניסת הפועלים ליישובים, בעוד שאזורי התעשייה נשארים פתוחים ומתאפשרות החרגות באתרי בנייה. לטענתו, אם קיים איום ביטחוני המצדיק את סגירת הכניסות, אין להמתין לפיגוע כדי לפעול נגדו.

״ביטחון לא יכול להתנהל כמטוטלת עלובה על פי מספר ההרוגים בסוף השבוע״, כתב. הוא הוסיף כי הצעדים שננקטים לאחר כל אירוע הם תגובות זמניות שאינן משנות את המדיניות לטווח הארוך.

בהמשך יצא פייגלין נגד מה שכינה ״כלכלת השתלבות״, שבמסגרתה המשק הישראלי נשען על כוח אדם פלסטיני. לדבריו, התלות הזאת פוגעת ביכולתה של ישראל לקבוע מדיניות ביטחונית עצמאית.

פייגלין קרא להפסיק את מדיניות ההקלות וההחרגות ולהחליף אותה במהלך רחב יותר. ״די לנהל את הטרור. די לפלסטרים״, כתב.

בסיום דבריו טען כי התשובה הנדרשת היא החלת ריבונות ישראלית מלאה בכל מרחבי יהודה ושומרון וביטול התלות בעובדים פלסטינים. לדבריו, מדינה ריבונית אינה יכולה להמתין לאירוע הבא כדי להגן על אזרחיה.