אבי שושן חושף מה קרה מאחורי הקלעים אצל נתניהו

איש התקשורת אבי שושן התייחס היום (ראשון) לסערה סביב הריאיון שערך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת הפודקאסט "אחד על אחד", וסיפר כיצד הגיבה לשכת ראש הממשלה לשאלות האישיות שהפנה אליו.

בריאיון לעמיחי אתאלי ולגדעון אוקו ב-103fm תיאר שושן את המפגש עם נתניהו כחוויה יוצאת דופן. ״וואו, זאת הייתה חוויה מטורפת, הרגשתי כמו חתן בחתונה״, סיפר.

לדבריו, הריאיון נמשך שעה ו-45 דקות, פרק זמן ארוך משמעותית מזה שתוכנן בתחילה. שושן סיפר כי עבד במשך שנתיים כדי לקיים את השיחה, ואף הגיע פעמיים ללשכת ראש הממשלה לפני שהריאיון בוטל.

האישור הסופי הגיע כאשר שהה בחופשה. ביום שישי בבוקר התקשרו אליו והודיעו כי נתניהו יתראיין אצלו ביום ראשון. בעקבות זאת הקדים את טיסתו לישראל והחל להתכונן לשיחה.

אחד הרגעים שעוררו את העניין הרב ביותר היה השאלה על בתו של נתניהו, נועה. שושן טען כי בניגוד לדיווחים, בלשכה לא ביקשו להסיר את הקטע מהגרסה הסופית.

״אני יכול להגיד לכם שלשכת נתניהו אישרה את החלק הזה בריאיון״, אמר. לדבריו, הוא מעניק לכל מרואיין אפשרות לבקש להסיר קטע אישי שקשה לו איתו, אך במקרה הזה האפשרות לא נוצלה.

שושן הוסיף כי ראש הממשלה צפה בפודקאסט ואהב את התוצאה, וגם בלשכה היו מרוצים מהריאיון. עם זאת, הוא ציין כי היו נושאים מסוימים שעליהם נתניהו העדיף שלא להרחיב, בהם החלפת שמות המשפחה של בניו, אבנר ויאיר.

בהמשך השיב שושן לטענות כי הריאיון היה מלטף מדי. ״אני לא מנסה להיות אילה חסון, אני לא יכול להיות היא, אני מביא רגש״, הסביר. לדבריו, מטרתו הייתה להביא שיחה אישית ולא להסתפק בנושאים הפוליטיים שבהם נתניהו נשאל בדרך כלל.

״לא באתי להפיל אותו, באתי באמת להקשיב ולשמוע״, אמר שושן. הוא הוסיף כי המחמאות שהעניק לשרה נתניהו שימשו גם דרך להכניס לשיחה מסרים עקיפים: ״הכנסתי הרבה סאב-טקסטים שאנשים בכלל לא הבינו״.