קרא לצוד מתנחלים ״כמו חזירים״, ונעצר בחשד להסתה

החשוד שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

תושב מג'אר בן 39 נעצר היום (ראשון) בחשד לעבירות הסתה, לאחר שעל פי המשטרה פרסם ברשת החברתית קריאה לפגיעה במתנחלים בתגובה לסרטון מהפיגוע בחוות גלעד.

לפי דוברות המשטרה, החשוד כתב בתגובה לסרטון: ״חייבים לצוד אותם כמו חזירים, אלוהים יקלל אותכם שלא ישאר אף מתנחל חזיר״. הדיווח על הפרסומים הועבר למשטרת המחוז הצפוני, ולאחר בחינת הדברים נפתחה חקירה. עם קבלת האישורים הנדרשים נעצר החשוד בחשד לפרסום הסתה לגזענות, פרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור ועבירות נוספות. במסגרת החקירה ערכו השוטרים חיפוש בביתו של החשוד. במהלך החיפוש נתפסו שתי מחסניות של רובה M-16, כשהן מלאות בתחמושת. בנוסף נתפסו זיקוקים, סכום מזומן של יותר מ-100 אלף שקלים וממצאים נוספים שלא פורטו בהודעת המשטרה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך הוא הובא בפני בית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ל-28 ביולי 2026.

הכסף שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה מייחסים לפרסום חומרה מיוחדת, בשל השילוב בין הדברים שנכתבו לבין הסרטון שעליו הגיב החשוד. עם זאת, בשלב זה מדובר בחשדות הנמצאים בחקירה, וטרם נמסר אם יוגש נגדו כתב אישום.

ממשטרת ישראל נמסר: ״משטרת ישראל תפעל בנחישות נגד כל עבירות ההסתה ונגד מי שישבח ויזדהה עם ארגוני טרור ויעודד מעשיהם, במרחבי המרשתת ובכל מקום אחר למען שמירה על ביטחון הציבור״.

החקירה נמשכת, ובמשטרה צפויים לבחון גם את יתר הממצאים שנתפסו בביתו של החשוד ואת הקשר שלהם לחשדות המיוחסים לו.