הפרשן הבכיר באזהרה דרמטית: "קרובים לזה מאוד"

לוחמים ביו"ש ( דובר צה"ל )

מתיחות ביטחונית גוברת ביהודה ושומרון: הפרשן הצבאי יוסי יהושוע סיפק הבוקר (ראשון) ניתוח מדאיג במיוחד בראיון לשרון גל ברדיו 'גלי ישראל', והזהיר כי הגזרה המרכזית שנמצאת על סף התלקחות אינה בהכרח במעגל השלישי. "אני אסתכן ואומר שאנחנו יותר קרובים לפיצוץ באיו"ש מאשר למלחמה באיראן, עד כדי כך", אמר יהושוע. "צריך לשים לב גם למה שקרה כמובן בסוף השבוע עם הפיגוע ומה שקרה היום בבוקר עם אירועי 'תג מחיר'. איו"ש ברתיחה".

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יהושוע הצביע על הגידול החסר תקדים בהיקף כוחות צה"ל הפרוסים בשטח: "הגענו למספר שיא של 26 גדודים באיו"ש. אני לא זוכר מתי היו שם 26 גדודים. אני רק אזכיר: במבצע 'שובר גלים', בגלל הטרור ההוא, היינו על 13 גדודים – ואנחנו הולכים ועולים. אחרי השבעה באוקטובר אתה לא לוקח סיכונים, ולכן אתה עם מספר שיא של גדודים".