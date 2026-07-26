הבחירות בציונות הדתית: היעד - למנוע רשימה אשכנזית 

בחירות בציונות הדתית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית לקביעת הרשימה לכנסת ה-26 נפתחו הבוקר (ראשון). במפלגה ציינו כי ההחלטה לקיים הצבעה פיזית התקבלה מתוך רצון לאפשר לכמה שיותר חברי מרכז לממש את זכות ההצבעה, לצד קיום אירוע מרכזי ומשמעותי בערב.

היכן ומתי מצביעים? ההצבעה מתבצעת פיזית בקלפי רק בשני מוקדים. קלפי בוקר: נפתחה במטה הבחירות באזור שוהם בין השעות 08:00–11:00, לטובת חברי מרכז שלא יוכלו להגיע להצבעה המרכזית. קלפי ערב: פועלת בין השעות 16:30–19:30 במלון רמדה בירושלים. לאחר סגירת הקלפיות, ייערכו במלון רמדה כינוס של מרכז המפלגה. בשעה 20:00 צפויים יו"ר המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', יחד עם המנכ"ל יהודה ולד, להכריז רשמית על התוצאות. בבחירות הקודמות בחרו כ-20,000 מתפקדים את הרשימה שהייתה יחסית מגוונת, הפעם רק כ-160 חברי מרכז בוחרים 5 מועמדים, שרק 3 מהם אמורים להיות ריאליים. למפלגה יש בסקרים 5 מנדטים, סמוטריץ' מוצב במקום הראשון וצביקה מור משוריין. רשימת המועמדים להתמודדות במרכז עשרה מועמדים מתמודדים היום על מקום ברשימת המפלגה לכנסת (לפי סדר הא"ב של השם הפרטי): איתן תם - עו״ד, סגן ראש עיריית ראש העין. אורית סטרוק - שרה. מיכל וולדיגר - חברת כנסת. נתן זאובמן - מנכ"ל תוכנית "תקווה" להעלאת צעירים מצרפת, יזם ומנהל סטארט-אפ. אוהד טל - חבר כנסת. עומר רחמים - מנכ"ל מועצת יש"ע. צבי סוכות - חבר כנסת. צביקה וישנגרד - עו״ד, סגן ראש עיריית פתח תקווה. שמואל ששון - רב וראש גרעין 'הדר' בחיפה. שמחה רוטמן - חבר כנסת.

רוטמן מצביע במטה בפריימריז של הציונות הדתית ( ללא )

הקול החברתי: "ציונות דתית זו אחריות"

אחת מהדמויות הבולטות ברשימה, ח"כ מיכל וולדיגר, פנתה לחברי המרכז והדגישה את האני-מאמין החברתי שלה:

"עבורי, ציונות דתית היא לא כיפה סרוגה - היא אחריות, גשר ואהבת אדם. עשייה חברתית, הטיפול בבריאות הנפש והחיבוק להלומי הקרב, לפצועים ולמשפחות המילואים הם לא 'נישה', אלא הלב הפועם של האמונה שלנו. נכנסתי לפוליטיקה כדי להיות הקול של מי שאינם נשמעים, וזה הניגון החברתי שחייב להמשיך להדהד בתוך הבית שלנו."

הזעם בבית היהודי: "מה שנוצר בשקר - סופו להיחרב"

לצד התכנון החגיגי ברמדה, מעל ההליך כולו מרחפות טענות קשות וסערות פוליטיות פנימיות.

על פי התכנון המקורי, היו אמורים להצטרף לבעלי זכות ההצבעה כ-80 חברי מרכז 'הבית היהודי', לאחר שסמוטריץ' חתם על הסכם כי הם ימוזגו לתוך מרכז הציונות הדתית. בפועל, כפי שפרסמנו ב'סרוגים' המיזוג לא יצא לפועל ושלל מהם את היכולת להשפיע.

גורמים בבית היהודי מסרו היום בשיחה ל'סרוגים': "כל דבר שאין בו אמת ונוצר בשקר סופו להיחרב. אין בהליך הפריימריז הזה שום דבר דמוקרטי - בצלאל סמוטריץ' הוא זה שקובע הכל.

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פרישת השר סופר וח"כ סלומון: ה"ליברמניזציה" של הציונות הדתית?

ההליך היום מתקיים ללא שניים מהקולות הבולטים במפלגה - השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סלומון, שהודיעו על פרישתם. גורמים בסביבתם מציינים כי השניים הבינו כי סמוטריץ' אינו סובל דעה עצמאית או כפפות פתוחות, בפרט בסוגיות רגישות כמו גיוס חרדים.

ניתן להעריך כי בפריימריז פתוחים המבוססים על כלל מתפקדי המגזר, סופר וסלומון - המייצגים חלקים נרחבים מאוד בציונות הדתית - היו נבחרים במקומות גבוהים. אלא שבחירה להעביר את ההכרעה למרכז מצומצם נתפסת כצעד שבו לקח סמוטריץ' את כל הכוח לידיו באופן ריכוזי, תוך נישול המתפקדים מהשפעה.

"המפלגה הזו נהייתה כמו 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן," טוענים חלקים במפלגה. "לחברי הכנסת יש דעה עצמאית אולי רק לגבי צבע הרכב שלהם. בכל שאר הדברים הם מחויבים ליישר קו. בזה שדחק את סופר וסלומון החוצה, סמוטריץ' העביר מסר תקיף לכל חברי הכנסת בהווה ובעתיד: מי שיביע עמדה עצמאית - ימצא את עצמו בחוץ."

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שריונים וניתוק: הניסיון לגוון את הרשימה האשכנזית

ד"ר צביקה מור ישוריין בשריון יו"ר וישובץ בחמישייה הראשונה, כאשר על הפרק עומדים שריונים נוספים. ברקע הדברים עולה טענה כי הרשימה המתגבשת סובלת ממראה אשכנזי ומנותק מעט מכלל חלקי העם. בכאן 11 אף דווח כי סמוטריץ' פנה לד"ר אבישי בן חיים בהצעה להצטרף (דיווח שבן חיים הכחיש). מבקרים במערכת מציינים כי ניסיונות אלו עשויים להיתקל בקשיים, שכן דמויות עצמאיות ומכובדות יירתעו מלהצטרף למפלגה שבה היו"ר משתיק ביקורת ומנהל את העניינים ביד רמה.

ביקורת חברתית-כלכלית: מחירי הדיור ביו"ש

לצד השאלות המבניות, נשמעת ביקורת חריפה על תפקוד המפלגה בתחום הכלכלי-אזרחי. אמנם המפלגה רושמת לזכותה הישגים בהקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון, אך תושבים ופעילים טוענים כי סמוטריץ' נמנע מלהתעמת עם קבלני הבנייה.

כיום, מחירי הדירות ביהודה ושומרון נסקו לרמות גבוהות ביותר - לעיתים אף יותר מערים במרכז כמו פתח תקווה. טענות אלו מלוות בתרעומת על כך שהקבלנים נהנים לכאורה מהטבות פיתוח ולובינג במיליארדי שקלים, וגוזרים קופות על גב המתיישבים, בעוד שר האוצר אינו פועל כנגדם בנחישות הנדרשת כדי להוריד את המחירים.

תוצאות ההצבעה הרשמיות ייחשפו הלילה ב-20:00, ויקבעו כיצד תיראה פני המפלגה לקראת המערכה הפוליטית הבאה.