ביש עתיד מגיבים לסערה: "גאים במצטרף החדש למפלגה"

סערה פוליטית בעקבות הודעת הפרישה של חבר הכנסת רון כץ מ'יש עתיד': הפרשן עמית סגל דיווח כי בסביבתו של כץ טוענים שהופעלו עליו לחצים מצד מטה נפתלי בנט לדחות את התפטרותו ולהמשיך עד הבחירות, בטענה כי "לא טוב עכשיו לקמפיין שייכנס מוסלמי לרשימה".

החשש במטה בנט, לפי הדיווח, נבע מזהותו של הנציג הבא בתור ברשימת יש עתיד: מוחמד שוקו אבו אלהיגא, תושב טמרה.

למרות הדיווחים על הלחצים מאחורי הקלעים, במפלגת יש עתיד מיהרו להגיב בברכה ולחזק את כניסתו הצפויה של חבר הכנסת הנכנס. מהמפלגה נמסר כי "מפלגת יש עתיד גאה ומברכת על כניסתו של מוחמד שוקו אבו אלהיגא לכנסת".

אבו אלהיגא, נשוי ואב לשלוש בנות, נולד וגדל בעיר טמרה. הוא איש חינוך ויזם חברתי בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחומי החינוך, הנוער ושילוב צעירים ערבים בחברה הישראלית.

בין פועליו הבולטים, ייסד אבו אלהיגא את תנועת הנוער "עתידנא", המוגדרת כתנועת הנוער הערבית-ציונית הראשונה בישראל. כיום הוא מכהן כמנהל המחלקה לחינוך בלתי פורמלי בעיריית טמרה, גזבר איגוד מחלקות הנוער בישראל ומשמש כראש המטה הערבי במפלגת יש עתיד.