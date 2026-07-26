האם אשת התקשורת והמשפיענית קורין גדעון בדרך למערכת הפוליטית? בראיון לאתר וואלה חשפה גדעון כי קיבלה פניות מגורמים פוליטיים לקראת הבחירות הקרובות, וכי אף נועדה עם השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן.

"כן, היו פניות. נפגשתי עם גלעד ארדן", שיתפה גדעון. "הוא אדם ראוי עם הרבה ניסיון. נקודת המבט שלו על הדרך שבה העולם תופס את ישראל, בזכות כל התפקידים שמילא בארץ ובחו"ל, מאוד מעניינת. זו הייתה פגישה טובה. באתי בעיקר לשמוע וגם להשמיע את דעתי".

כשנשאלה האם ארדן בחן את הצטרפותה לרשימה פוליטית בראשותו, אישרה: "כן, הוא רצה לבדוק אפשרות שאצטרף אליו. זו הייתה רק בדיקה".

עם זאת, גדעון הבהירה כי בשלב זה אין בכוונתה לבצע את הקפיצה למים הסוערים של הפוליטיקה הישראלית: "כרגע לא. אני לא במקום בחיים שבו אני רוצה לעזוב הכול ולהיכנס לפוליטיקה. גם משלמים שם מחירים כבדים. אבל המדינה הזאת חשובה לי, העתיד של הילדים שלי חשוב לי, ואני אוהבת את המקום הזה ורוצה שיהיה פה טוב".

באשר להצבעה שלה במועד הבחירות הקרוב, ציינה כי עודנה מתלבטת: "עדיין לא החלטתי, יש עוד זמן. אני מתכוונת לקרוא, לשמוע, לבדוק ולחקור לעומק. חשוב לי לבחור במי שיתעסק בעיקר ולא בתפל".