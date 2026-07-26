מועמדי הדמוקרטים על הפיגוע: ״השתוללות של המתנחלים״

מועמדים ברשימת הדמוקרטים התייחסו בסוף השבוע לפיגוע הרצחני בשומרון, אך תיארו אותו כעימות בין מתנחלים לפלסטינים והטילו את האחריות להתלקחות על המתיישבים ועל התנהלות מערכת הביטחון.

יאיא פינק התייחס לנפילתו של רס"ן יובל עזרא, תיאר את שירותו הצבאי ובהמשך טען כי הוא נהרג ב״עימות בין מתנחלים לפלסטינים״.

״יובל התגייס לתותחנים. הפך למ"פ גיבור. התגייס בשביל לשמור עלינו בגבולות המדינה. השתתף במלחמה כנגד חמאס וחיזבאללה. והיום נהרג בעימות בין מתנחלים לפלסטינים״, כתב פינק.

לדבריו, קבוצה של מתנחלים יצאה לטיול שלא אושר במטרה ליצור חיכוך עם פלסטינים. ״הוא הגיע לשם אחרי שקבוצה של מתנחלים קיצוניים הלכה לטיול לא מאושר, במטרה לייצר עוד חיכוך עם פלסטינים בעומק השטח. מוות כל כך מיותר״.

פינק הוסיף כי עזרא נפל ב״מלחמה בין קיצוניים״. לדבריו, ״אני רק חושב על אמא של רס"ן יובל עזרא מהרצליה, שבנה נפל היום במלחמה בין קיצוניים, שמחפשים ולצערנו מצליחים, להבעיר את השטח״.

גם נמרוד שפר, המוצב ברשימת הדמוקרטים, הפנה את הביקורת כלפי המתנחלים ומדיניות הממשלה. לדבריו, ״אוזלת היד של מערכת הביטחון בטיפול בטרור היהודי ובמדיניות הסיפוח, מובילה לאובדן חיי חיילים״.

שפר טען כי תוצאות האירוע היו יכולות להימנע אילו צה"ל היה פועל בצורה תקיפה יותר נגד המתנחלים. ״תוצאות האירוע הקשה הבוקר בגדה הן כואבות, ויכלו להימנע אם צה"ל היה נוקט ביד ברזל כנגד ההשתוללות של המתנחלים״, כתב.

בהמשך קרא לצה"ל ״לעצור את הטירוף הזה, למנוע הסלמה ולהפסיק את מדיניות הצ'ק הפתוח לסיפוח״. הוא הזכיר בדבריו את רס"ן יובל עזרא, את בניהו מלט ואת ארבעת הפלסטינים שנהרגו באירוע.

שפר חתם בקריאה לצה"ל לשמור על כלל תושבי האזור: ״שיהיה ברור, תפקידו של צה"ל בשטחים הוא לשמור על ביטחון כל תושבי הגדה ולא ליטול חלק בקידום חזון משיחי ומסוכן״.