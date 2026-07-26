נפתלי בנט בצרות: "הוא מודאג מזה מאוד"

הקרב על הנהגת גוש האופוזיציה עולה מדרגה, והנתונים האחרונים בסקרים מעוררים מתח רב: איש התקשורת והפרשן הפוליטי אלירן טל ניתח בראיון בערוץ 14 את מצבו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והגדיר את אסטרטגיית הבחירות שלו כשרשרת של שגיאות.

"הוא מוטרד מאוד", ציין טל. "הוא עשה בקמפיין הזה עד כה כל טעות אפשרית, ובראשן החיבור המוקדם עם לפיד, שגרם לו נזק".

לדברי טל, השגיאות הללו באות לידי ביטוי ישיר במעמדו הציבורי של בנט ובמפת המנדטים: "כל שבוע הוא מדמם עוד ועוד בסקרים. הקמפיין שלו לא מתרומם, והוא רואה אנשים שבעבר תמכו בו עוברים לליברמן ולאיזנקוט".