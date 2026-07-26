"הוא יותר מסוכן מהמפלגות הערביות"

חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד), יו"ר ועדת הכספים, תקף הבוקר (ראשון) בחריפות את יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, וטען כי דבריו מעניקים לגיטימציה לטרור.

בראיון לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', התייחס מילביצקי לאמירותיו של גולן בעצרת מחאה ואמר: "יאיר גולן אמר למעשה בעצרת של הכנופיה המופרעת הזאת, שכל דם של חיילים שיישפך בשומרון מכאן ולהבא יהיה על הידיים של ראש הממשלה ושל הממשלה כולה. מה הוא בעצם אומר? הוא קורץ לאותם הרוצחים, ואומר: 'זה בסדר, תפגעו, תרצחו, אני כבר מצאתי את האשם, זה לא אתם'".

מילביצקי המשיך ותקף את הגישה שמוביל גולן ומפלגתו, בפרט לאחר אירועי השבעה באוקטובר: "אחרי השביעי באוקטובר לבוא ושוב פעם לשמוע את התרעלה הזו שמאשימה יהודים ברצח של עצמם, שמזדהה עם האויב הערבי הרצחני הזה... אלו אנשים שאוחזים עיניים ומציגים כאילו נאמנות למדינת ישראל בכל מיני מילים מכובסות של ברית משרתים וציונות וכל הדברים האלה".

לדבריו, מדובר באיום פוליטי וציבורי מסוכן ביותר: "אלה תומכים באויב באופן גלוי וסיסטמטי והם הרבה יותר מסוכנים והרבה יותר גרועים מהמפלגות הערביות".