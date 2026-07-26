עוד מכה ללפיד: ח"כ נוסף הודיע על פרישה מהכנסת

בוקר (ראשון) הודיע חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה כי החליט להתפטר מהכנסת ולא להתמודד בבחירות הקרובות. בכך הוא מצטרף לשורת חברי כנסת מהמפלגה שכבר הודיעו על פרישה או עזיבה, בהם בועז טופורובסקי, ירון לוי ועידן רול כך פרסם לראשונה יובל קרני ב"ynet".

במכתב ההתפטרות ששלח ליו"ר הכנסת קרא כץ לפעול למען אחדות בעם. במקביל, הסביר כי בחר להגיש את התפטרותו כבר כעת, מבלי להמתין לסיום פגרת הכנסת.

כץ מסר: "אחרי 15 שנים של עשייה ציבורית משמעותית, הגיע הזמן לקחת פסק זמן מהחיים הציבוריים ולפתוח פרק חדש. אני מסיים את הפרק הזה בגאווה על הדרך ועל העשייה האינטנסיבית, ומבקש להודות ליו"ר יש עתיד, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, לחברי הסיעה, לצוותים, לפעילים ולכל מי שליווה אותי לאורך השנים".

בהמשך התייחס לעיתוי ההתפטרות ואמר: "הגשתי את התפטרותי כבר עכשיו, מבלי להמתין לסיום פגרת הכנסת, משום שלא נכון בעיניי להמשיך לקבל שכר ציבורי לאחר שכבר קיבלתי את ההחלטה לצאת לדרך חדשה".

על פי הפרסום, במפלגה מעריכים כי ההיחלשות בסקרים והצפי לייצוג מצומצם יותר בכנסת הבאה הובילו כמה מחברי הכנסת להודיע מראש כי לא יתמודדו בבחירות הקרובות. לצד כץ, דווח כי גם ח"כ אלעזר שטרן צפוי לעזוב את יש עתיד ולהתמודד במסגרת מפלגתו של גדי איזנקוט.

יש עתיד היא כיום הסיעה השנייה בגודלה בכנסת ומונה 24 חברי כנסת. לפי הסקרים שפורסמו לאחרונה, המפלגה צפויה לקבל מספר מנדטים נמוך משמעותית לעומת כוחה הנוכחי, נתון שלפי ההערכות עומד ברקע להחלטות הפרישה של כמה מחבריה.