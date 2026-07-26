מכספי הזכייה? ארז איסקוב במהלך גדול ומפתיע

ארז איסקוב נכנס היום באופן רשמי לכדורגל הישראלי מזווית חדשה, לאחר שהשלים את רכישת מכבי השרון נתניה מליגה ג'. כפי שפורסם בערוץ הספורט, איסקוב לא מתכוון להסתפק בתפקיד הבעלים בלבד, וכבר גיבש תוכניות מקצועיות מפתיעות לקבוצה.

הרכישה הושלמה לאחר שיחות עם בעלי המועדון, האחים אילן ושמעון עטיה. במסגרת ההבנות, איסקוב ישמש כבעלים של מכבי השרון נתניה, בעוד שהאחים עטיה ימשיכו לנהל את הקבוצה בפועל.

אלא שבמהלך השיחות הציג איסקוב מהלך נוסף: השחקן שפרש הודיע כי בכוונתו לחזור לשחק באופן פעיל ולהצטרף לסגל הקבוצה שרכש. כך הוא צפוי להחזיק בבעלות על המועדון ובמקביל לנסות לסייע לו על כר הדשא במסגרת משחקי ליגה ג' מחוז שומרון.

הצעד המקצועי הראשון של הבעלים החדש כבר הושלם. איסקוב מינה את שלומי דהאן למאמן הקבוצה, והוא יעמוד על הקווים בעונה הקרובה. דהאן שיחק בעבר במכבי נתניה, דורטמונד ומכבי חיפה, וכעת ינסה להוביל את הפרויקט החדש של המועדון.

לצד תפקידו כבעלים, איסקוב צפוי להיות מעורב גם בבניית הסגל. הכוונה היא לצרף מספר שחקני עבר מוכרים, בתקווה לחזק את הקבוצה ולסייע לה להתמודד על העלייה לליגה גבוהה יותר.

אחד השמות שנמצאים על הפרק הוא ליאור ברקוביץ', חברו של איסקוב מהתוכנית "גולסטאר". ברקוביץ' פרש מכדורגל בגיל 26, ובמועדון צפויים לנסות לשכנע אותו לחזור לשחק, שנתיים לאחר הפרישה, ולשתף פעולה עם איסקוב על המגרש.

כל התהליך צפוי לקבל גם תיעוד טלוויזיוני. איסקוב מצלם סדרת דוקו-ריאליטי העוסקת במשפחתו, ומסע רכישת מכבי השרון נתניה תועד כחלק ממנה. כעת נותר לראות אם המהלך המתועד יהפוך גם להצלחה מקצועית על כר הדשא.