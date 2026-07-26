הכתב על הסיבה שארה"ב לא תקפה: "זה מאוד מדאיג"

למרות רוחות המלחמה שנשבו בסוף השבוע, ארצות הברית לא חידשה היום (ראשון) את התקיפות נגד איראן. סולימאן מסוודה, כתב חדשות 13, דיווח כי מאחורי ההימנעות האמריקנית עומדת בין היתר אזהרה שהעביר הפנטגון לנשיא דונלד טראמפ.

לפי מסוודה, בפנטגון התריעו כי חידוש המערכה אינו מומלץ בשלב זה בשל מחסור במיירטי פטריוט, הנדרשים להגנת הכוחות והמדינות באזור מפני מתקפות טילים.

״טראמפ קיבל אזהרה מהפנטגון שלא כדאי לצאת למלחמה הזו כי יש מחסור במיירטי הפטריוט״, אמר מסוודה.

לדבריו, מלאי המיירטים נשחק במהלך המלחמה הקודמת, שבה נעשה בהם שימוש גם על ידי ארצות הברית וגם על ידי מדינות המפרץ. בשל כך, האפשרות של פתיחת מערכה נוספת מעוררת שאלות בנוגע ליכולת לספק הגנה מספקת מול תגובה איראנית.

״אלה מיירטים שארה"ב השתמשה בהם במלחמה האחרונה, שאר מדינות המפרץ השתמשו גם, זה דבר משמעותי ומדאיג״, הסביר מסוודה.

הכתב הוסיף כי השאלה המרכזית היא האם ארצות הברית הצליחה להשלים את החוסרים מאז תום הסבב הקודם. ״אם האמריקנים לא הספיקו לייצר עוד סוללות פטריוט מאז המערכה האחרונה אז זה מאוד מדאיג״, אמר.

הדיווח מעלה סימני שאלה בנוגע להמשך דרכו של טראמפ מול איראן. עדיין לא ברור אם הנשיא האמריקני מעוניין לשוב למשא ומתן עם טהרן, או שהימנעותו מחידוש האש היא מהלך זמני בלבד.

כך או כך, לפי דבריו של מסוודה, ההחלטה שלא לפתוח בשלב זה במערכה נוספת אינה נובעת בהכרח משינוי מדיניות כלפי איראן. ייתכן שמאחוריה עומד שיקול מעשי הנוגע למלאי אמצעי ההגנה ולמוכנות האמריקנית להתמודד עם השלכותיה של הסלמה נוספת.