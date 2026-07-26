נייט בוזוליק, כוכב הסדרות ההוליוודיות "יומני הערפד" ו"המקוריים", וג'וליה שחר, אחת הרקדניות המנוסות והמצליחות בתוכנית, הודחו אמש (מוצאי שבת) מ"רוקדים עם כוכבים". ההדחה מגיעה אחרי מסע קצר אך אינטנסיבי, שכלל פציעה של בוזוליק במהלך החזרות.

בוזוליק, שהצטרף לעונה הנוכחית של הפורמט הישראלי ועורר באזז רב בזכות מעמדו ככוכב בינלאומי, נפצע במהלך החזרות לתוכנית אך המשיך להתאמן ולהופיע. הכוכב ההוליוודי, שנודע בשנים האחרונות גם בפעילות הסברה נרחבת למען ישראל, הגיע לארץ במיוחד כמה פעמים ופרסם תכנים רבים בתמיכה במדינה מול מיליוני העוקבים שלו ברחבי העולם.

רקדנית מנוסה עם מסע מרשים

ג'וליה שחר, שציוותה עם בוזוליק, נחשבת לאחת הרקדניות הבולטות והמצליחות בתוכנית. במהלך השנים היא רקדה לצד מתמודדים בולטים כמו לירן דנינו, יוגב מלכה, דור הררי ובן זיני, ואף זכתה בתוכנית יחד עם הררי. הציוות בין השניים עורר ציפיות גבוהות, במיוחד לאור הניסיון הרב של שחר והנוכחות הבימתית של בוזוליק.

השניים חשפו את הציוות ביניהם בסרטון יצירתי ומשעשע שהפך לוויראלי, בו הופיעו כל הכוכבים שג'וליה רקדה איתם בעבר, כאשר גביע מועבר מאחד לשני עד שהגיע לבוזוליק. הסרטון עורר התרגשות רבה בקרב צופי התוכנית ומעריצי הזוג.

עונה מלאת דרמות

ההדחה של בוזוליק ושחר מצטרפת לשורה של דרמות שאפיינו את העונה הנוכחית. לאחרונה נודע כי עדן גולן נפצעה במהלך החזרות, והצוות הרפואי נאלץ לעצור את האימונים שלה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה, ולכן השאלה האם גולן תצטרך לפרוש מהתחרות עדיין מרחפת באוויר. לאחרונה גם הקומיקאי מתן פרץ הודחה מ"רוקדים", אחרי שזכה לציון נמוך במיוחד מהשופט דוד דביר.