הפסד לנתניהו: בית הדין דחה את בקשת ראש הממשלה

בית הדין העליון של הליכוד דחה אתמול (שבת) את בקשת הנהלת התנועה להוסיף לתקנון הבחירות סעיף שיאפשר את ביטול הפריימריז בשל הסלמה או מצב ביטחוני. בפסק הדין נקבע כי הליכוד מחויב למצות כל אפשרות לקיום הבחירות המקדימות, גם כאשר לא ניתן לפתוח את הקלפיות במתכונת הרגילה.

הדיינים קבעו כי הדרך המרכזית לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת היא באמצעות הצבעתם של כלל חברי התנועה. ברשימות המחוזיות, הבחירה צריכה להיעשות בידי כלל חברי המחוז הרלוונטי. בהתאם לכך, בית הדין דחה יצירת מנגנון שיאפשר לוותר מראש על הפריימריז.

״אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז״, נכתב בפסק הדין. ״אין זו דרכה של תנועת הליכוד. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו״.

פסק הדין ניתן במסגרת מספר עתירות שעסקו בתקנון הבחירות המקדימות, בהן שתי עתירות שהגיש עו"ד אביעד ויסולי. אחת מהן עסקה בדרישה לאפשר לחברי הליכוד להצביע באופן אלקטרוני באמצעות מחשבים אישיים או טלפונים ניידים.

לפי פסק הדין, הצעה רשמית ומפורטת בנושא כבר הוגשה לוועדת החוקה של הליכוד, אך לא הועמדה להצבעה. בית הדין קבע כי יש לבחון את האפשרות ברצינות, בין היתר משום שהיא עשויה לחסוך לתנועה כסף, להגדיל את שיעור ההצבעה ולחזק את תחושת השותפות של חברי הליכוד.

הדיינים הבהירו כי אם מצב חירום ימנע הצבעה פיזית בקלפיות, על התנועה להיות מוכנה להפעלת מערכת אלקטרונית. ״הגם שהחוקה אינה מאפשרת קיום הצבעה אלקטרונית, חרף זאת, אפשרות זו עדיפה בעינינו אלף מונים על הפרה רבתי של החוקה על ידי אי קיום הצבעה כלל״, נקבע.

עוד נכתב: ״לכן מצופה באופן חד משמעי מן התנועה שרואה לנגד עיניה אפשרות שמצב החירום ימנע הצבעה בקלפיות, להיערך לאפשרות של קיום הצבעה אלקטרונית. אנו סבורים שחובה על התנועה למצות כל אפשרות לקיום הבחירות המקדימות״.

בית הדין הסביר כי חוקת הליכוד היא חוזה מחייב בין התנועה לחבריה וגם בין החברים לבין עצמם. לפיכך, אי-קיום הבחירות המקדימות ייחשב להפרה בוטה של ההתחייבות כלפי המתפקדים.

לפי ההכרעה, אם מצב ביטחוני ימנע את קיום הפריימריז במועד שנקבע, האפשרויות העומדות בפני הליכוד הן דחיית ההצבעה או מעבר להצבעה אלקטרונית. בית הדין הוסיף כי אם יתפתח מצב בלתי צפוי שלא ניתן לו מענה מראש, ההחלטה כיצד לפעול תחזור לפתחו.

עו"ד ויסולי מסר בעקבות פסק הדין: ״בית הדין העליון של הליכוד הציב חומה ברורה בפני כל ניסיון לבטל את הפריימריז ולהעביר את בחירת מועמדי הליכוד לוועדה מסדרת או לקבוצה מצומצמת של בעלי תפקידים״.

לדבריו, הנהלת הליכוד נדרשת להתחיל כבר כעת בהכנת מערכת הצבעה מאובטחת. ויסולי קרא לכנס את ועדת החוקה, לדון בהצעה שהגיש ולהביא לוועידת הליכוד הוראת שעה שתאפשר הצבעה אלקטרונית במקרה שהמצב הביטחוני לא יאפשר הגעה לקלפיות.