המסגד בכפר קוסרה הוצת לידו רוסס: "נקמה בניהו"

יומיים אחרי הפיגוע בחוות גלעד בו נרצחו שני ישראלים, הלילה סדרה של הצתות בכפרים פלסטיניים, במה שמכונה "תג מחיר".

אלמונים הציתו הלילה מסגד בכפר קוסרא בבנימין, והשאירו כתובת על מבנה סמוך: "נקמה בניהו".

הכתובת מעלה חשד כי מדובר בנקמה על הירצחו של בניהו מלט הי"ד קרבן הפיגוע בסמוך לחוות גלעד.