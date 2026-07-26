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חשד לתג מחיר

המסגד בכפר קוסרה הוצת לידו רוסס: "נקמה בניהו"

יומיים אחרי הפיגוע הרצחני בחוות גלעד, אלמונים הציתו מסגד בכפר קוסרה בבנימין. דיווחים על פגיעות בכפרים ערביים נוספים ביו"ש

07:54
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"נקמה בניהו" בכפר קוסרה (שימוש לפי סעיף 27א)

יומיים אחרי הפיגוע בחוות גלעד בו נרצחו שני ישראלים, הלילה סדרה של הצתות בכפרים פלסטיניים, במה שמכונה "תג מחיר".

אלמונים הציתו הלילה מסגד בכפר קוסרא בבנימין, והשאירו כתובת על מבנה סמוך: "נקמה בניהו".

הכתובת מעלה חשד כי מדובר בנקמה על הירצחו של בניהו מלט הי"ד קרבן הפיגוע בסמוך לחוות גלעד.

המסגד השרוף בקוסרה
המסגד השרוף בקוסרה| צילום: ללא קרדיט
אריה יואלי

באירועים נוספים הלילה דיווחו הפלסטינים על הצתות של בתים בבית פוריק בשומרון (ללא הצלחה).

בנוסף נפגעו כלים הנדסיים וציוד מכני במחצבת עין סאמיה בכפר אלמוע׳ייר בבנימין.

כוחות הביטחון פתחו בחקירה.

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