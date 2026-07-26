ציון קברו של 'בעל התניא' באוקראינה נשרף כליל

נזק אדיר בדליקה גדולה במתחם הציון של "בעל התניא" בעיר האדיטש באוקראינה. שריפת ענק פרצה בליל שבת, קרוב לחצות הלילה בסמוך לקברו של רבי שניאור זלמן מלאדי - האדמו"ר הזקן.

האש כילתה בלהבות את בית הכנסת במתחם והוא למעשה נהרס כליל. חלק מספרי-התורה ניצלו בידי אורחים ועובדים מקומיים. גם המטבח והכנסת האורחים ניזוקו. ייתכן שהדליקה פרצה בעקבות קצר חשמלי, אולם כל הכיוונים כל נבדקים. ב"ה אין נפגעים. לשליח במקום הרב שניאור דייטש ולמשפחתו שלום.

למרות המלחמה באוקראינה, הציון בהאדיטש הוא עדיין מקום שאליו מגיעים אלפי מתפללים מידי שנה. עד למלחמה פקדו אותו רבבות בשנה וכיום, מן הסתם, זרם המתפללים התמעט, אבל עדיין קיים.

רוב העולים מגיעים ביום הזיכרון - כ"ד בטבת ובשאר השנה, מגיעים תושבים מקומיים או חסידי חב"ד בנסיעות מאורגנות של כ-15 שעות נסיעה מקישיניב.

המתחם המרווח החל להיבנות לפני קרוב ל-20 שנה והבניה של המבנה המרכזי הסתיימה בשנת תשע"ג – במלאת 200 שנה להסתלקות אדמוה"ז. עם זאת, השליח במקום הרב שניאור-זלמן דייטש עודנו ממשיך בתנופת בנייה במקום כל העת. במתחם רחב הידיים, שמשתרע על פני דונמים רבים, יש בית כנסת ענק שנשרף כולו, מקוה טהרה, עשרות חדרי אירוח, מטבח, חדרי אוכל מרווחים ועוד - שחלקם ניזוקו אף הם בשריפה.

במחוז פולטובה מתגוררים מאות יהודים. הרב שניאור זלמן דייטש, רב העיר האדיטש שאחראי על המתחם ומתחזק אותו לאורך השנה, מקבל את המתפללים הרבים ופועל עם יהודי המחוז כולו ומסייע להם רבות, כפי שפרסמנו בעבר.

השליח ורבה של האדיטש הרב דייטש מסר: "אנחנו בהלם טוטאלי. כל המבנה המרכזי של הציון, שהשקענו בו את הלב, הנשמה ואת כל חיינו הפך למאכולת אש. הנזק הוא פשוט בלתי-נתפס, זה כואב מאוד. אבל חסידים אינם נרתעים משום דבר ובטח שכשליח הרבי והאחראי על המתחם הקדוש הזה אינני יכול להרים ידיים. בעז"ה נמצא את הכוחות, נשקם הכול מחדש – ייקח זמן וכסף ככל שיידרש – ונהפוך אותו לגדול ויפה עוד יותר. אני בטוח שאנ"ש שיחיו יירתמו לנושא. תודה להקב"ה על שאין נפגעים בגוף".

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר הוסיף: "ב'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) מחכים לממצא הסופי של החקירה ונמצאים בקשר עם הרשויות. אנחנו נערכים לסייע בספרי קודש ותשמישי קדושה חילופיים ובטוחים שהציבור היהודי כאן וברחבי העולם יסייע בשיקום הנזק הגדול. אני מודה לשירותי האש ולעיריית האדיטש על שפעלו במסירות רבה בכיבוי הדליקה"