הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא בשלב זה תוכניות להסלמה משמעותית במערכה הצבאית נגד איראן, כך על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס". ההחלטה התקבלה לאחר שיו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הזהיר מפני דלדול מסוכן במלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון.

הדיווח מגיע על רקע ציפיות שהתגבשו בימים האחרונים למתקפה אמריקנית רחבת היקף נגד איראן, שהייתה עלולה להוביל להסלמה דרמטית באזור כולו. בישראל נערכו לאפשרות שארצות הברית תצא למתקפה כבר בלילה שבין שישי לשבת, כאשר ההערכה הייתה שתגובה איראנית באמצעות שיגור טילים לעבר ישראל עשויה להביא להצטרפות ישראלית לגל התקיפות. החשש ממחסור במיירטים על פי הדיווח, הגנרל קיין הציג בפני הנשיא טראמפ תמונה מדאיגה של מצב מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון. האזהרה התמקדה בעיקר במיירטי הפטריוט, שהם נדבך מרכזי בהגנה על כוחות ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. חידוש הלחימה והרחבתה, כך הוזהר הנשיא, עלול לדלל באופן מסוכן את המלאי הקיים ולהותיר את הכוחות האמריקניים חשופים. השיקולים הביטחוניים הללו הובילו את טראמפ לדחות את המועד שנקבע למתקפה, תוך מתן הזדמנות נוספת לטהראן לשוב לשולחן המשא ומתן. לראשונה זה כשבועיים לא דווח במהלך הלילה על תקיפות אמריקניות בשטח איראן, ברקע דיונים שמקיים הנשיא בבית הלבן באשר להמשך המערכה.

יירוט טילים מאיראן. ארכיון ( אייל מרגולין, פלאש 90 )

"אפשר להפציץ, ואפשר לעשות עסקה"

טראמפ אמר לכתבים בבית הלבן כי טרם קיבל החלטה סופית. "אנחנו מדברים עם האיראנים גם עכשיו", מסר, והוסיף כי להערכתו בטהראן מפגינים רצינות רבה יותר מבעבר, אך עדיין אינם מוכנים להגיע להסכם. "אנחנו יכולים לסיים את העבודה באמצעים צבאיים ולהמשיך להפציץ, ויש גם אפשרות להגיע לעסקה", הבהיר הנשיא.

על פי דיווח ב"בלומברג", טראמפ מביע בימים האחרונים תסכול מכך שהעימות נמשך זמן רב מהצפוי, במיוחד לאחר קריסת הפסקת האש והפגיעה בחיילים אמריקנים. עם זאת, השיקולים הלוגיסטיים והביטחוניים הכבדים שהציג יו"ר המטות המשולבים מובילים כעת את תהליך קבלת ההחלטות בבית הלבן.

נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( אבי אוחיון/לע"ם )

ישראל בכוננות מוגברת

בישראל, מערכת הביטחון נותרה בכוננות גבוהה למרות דחיית המתקפה האמריקנית. גורם ישראלי מסר כי ההיערכות התמקדה בתרחיש שבו ארצות הברית תצא למתקפה, ובעקבותיה תגובה איראנית שתכלול שיגור טילים לעבר ישראל. במקרה כזה, ישראל הייתה אמורה להצטרף לגל התקיפות.

סימן נוסף לכוננות המוגברת: משלחת פיקוד העורף שיצאה לסייע בוונצואלה חזרה לארץ במהלך השבת, כאשר הצוותים לא הספיקו לנוח והם כבר בכוננות למקרה של מתקפה איראנית. למרות שלא התקבלה החלטה רשמית, בסוף השבוע האחרון הודיעו עשרות ראשי מועצות על פתיחת המקלטים הציבוריים בעירם.

בשלב זה, ההערכה בירושלים היא שטראמפ מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי לפני קבלת החלטה על הרחבת הפעילות הצבאית. עם זאת, מערכת הביטחון הישראלית ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ונערכת לכל תרחיש אפשרי. נשיא ארה"ב ממשיך לשקול את צעדיו הבאים בעוד המתיחות במזרח התיכון נותרת גבוהה.