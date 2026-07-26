יומיים אחרי הפיגוע, צה"ל מכין את בתי המחבלים להריסה

מיפוי בית המחבל בכפר תל ( דובר צה"ל )

יומיים אחרי הפיגוע הרצחני בסמוך לחוות גלעד, כוחות צה״ל ושב"כ בפיקוד חטיבת שומרון פעלו ביממה האחרונה לסיכול טרור בכפר תל, בו התגוררו המחבלים שביצעו את פיגוע הירי.

במסגרת הפעילות, הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בו נפלו רס״ן יובל עזרא הי"ד ורס״ר (מיל') בניהו מלט הי"ד, וחוסל מיד לאחר מכן על ידי כוחות צה"ל.

מיפוי בית המחבל בכפר תל - דובר צה"ל מיפוי בית המחבל בכפר תל | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:27

הבתים המיועדים להריסה ( דובר צה"ל )

בנוסף, הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע, ונעצר לאחר מכן על ידי לוחמי דובדבן בפעילות בעיר שכם. בתיהם של שני המחבלים מופו, עבור היערכות לאטימה הזמנית של הבתים, שצפויה להתבצע כצעד מקדים להריסתם. ההחלטות בעניין האטימה הזמנית יתקבלו בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור, הכולל את כלל האישורים הנדרשים.