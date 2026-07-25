אוזמפיק להמונים: הסכנות בזריקות ההרזיה והמחירים

מהפכת זריקות ההרזיה. בעוד החלום לעצור את ההשמנה ומשקל היתר, תרופה נגד סוכרת גורמת להשלת קילוגרמים מיותרים. השאלה היא מה המחיר הכלכלי ועוד יותר מכך, מה המחיר הבריאותי.

צפו בכתבתו של עידו שברצטוך i24news

העולם נמצא בשיאה של מהפכה רפואית וכלכלית המעוררת תקוות גדולות לצד חששות כבדים. "במשך עשרות שנים האנושות חלמה על פתרון קסם כזה שידכא את התיאבון, יעלים את הקילוגרמים העוטפים ויעצור את מגפת ההשמנה העולמית". ואכן, הנתונים מראים כי "בעיית ההשמנה שהיא אפידמיה עולמית תלך ותרד ותיעלם".

שלומית, מטופלת שהשילה 25 קילוגרמים ממשקלה, מתארת את השינוי הדרסטי: "האכילה הרגשית ירדה כמעט לאפס לחלוטין... סוכר זה ח&%, פחמימות זה ח&%. צריך לבחור את מה אנחנו מכניסים לפה". לדבריה, השינוי בצריכה כבר ניכר בשטח: "רשתות המזון הבינו שאנחנו צריכים לצרוך יותר חלבון... אם פעם כל הפרסומות היו 'אני מגדיל את הארוחה', היום 'בוא תקבל עוד 20 גרם חלבון'".

הזעזוע הכלכלי: מחברות התעופה ועד יצרניות האלכוהול

השפעת הזריקות חורגת מגבולות המרפאה ויוצרת גלי הדף כלכליים. "העולם אוכל פחות, שותה פחות ומדינות וכלכלות נאלצות לחשב מסלול מחדש". המומחים מצביעים על כך ש-"אם אני הייתי יצרנית אלכוהול, אני הייתי כנראה בלחץ". אפילו חברות התעופה עוקבות בדריכות, שכן הן "לוקחות בחשבון את הירידה בכמות הדלק שהן יצטרכו כיוון שסך הכל המשקל שהמטוס יצטרך לשאת ירד".

הצד האפל: שוק שחור וסכנה למתבגרים

לצד ההצלחה, הכתבה חושפת מציאות מדאיגה של "שוק שחור של רזון". בחיפוש בפייסבוק ובטלגרם התגלו קבוצות של מוכרים וקונים הפועלים במחתרת: "משלמים מזומן, קונים את זה ב... אני מוכר אותו ב-500, יש לי כרגע שתיים".

במישור הרפואי, עולה דאגה כבדה בנוגע לטיפול בצעירים. "אין אפילו מחקר אחד על אוכלוסייה שמתחילה לקחת את התרופה הזו בגיל צעיר". איריס גינסבורג, שהתנגדה לאישור הטיפול לבני נוער, מזהירה: "אנחנו לא יודעים איך התרופות האלה משפיעות לטווח ארוך דווקא על אוכלוסייה של מתבגרים בזמן שהיא מפתחת שריר ועצם והרגלי אכילה". לדבריה, קיים חשש מתלות כלכלית ובריאותית: "אני לא רואה איך צעיר כזה שקיבל את התרופה בגיל ההתבגרות יפסיק לקבל אותה... זו תרופה שצריכה להילקח בעצם לכל החיים אם לא רוצים לחזור אחורה".

"לא תרופת קסם": חשיבות אורח החיים

המומחים מדגישים כי הזריקה היא כלי מסייע בלבד, ולא תחליף למאמץ. "זה לא תרופת קסם, זה לא כמו לקחת אקמול... כדי שאתה תהיה בריא בתוך התהליך הזה אתה חייב לשנות גם את אורח החיים שלך". ללא שינוי כזה, המטופלים עלולים למצוא את עצמם בנזק מטבולי: "הגוף שלך בעצם מפרק את מסת השריר שלך... שנה אחרי אנחנו נשב יחד על בדיקות מעבדה והם יגידו 'מה, אבל איך תראו, סוכרת?'".

לסיכום, בעוד שהתרופות מוגדרות כ-"הולי גריל של חברות התרופות", המסר למטופלים ברור: "הזריקה היא מסייעת והיא נותנת לך את הכלים כדי שתוכל לשנות הרגלי אכילה ואורח חיים", אך אין לוותר על "שני אימוני כוח בשבוע" וצריכת חלבון מספקת כדי לשמור על הבריאות.