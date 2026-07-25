סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

רחפן נפל ליד ביתו של השר איתמר בן גביר

אירוע חריג בחברון. במהלך השבת רחפן נפל ליד ביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הרחפן נלקח על ידי צה"ל הנסיבות בבדיקה. אין נפגעים באירוע

22:40
2 תגובות
איתמר בן גביר מאובטח (חיים גולדברג/פלאש90)

אירוע חריג בחברון. רחפן נפל בסמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הנסיבות נמצאות בבדיקה.

מלשכת השר לביטחון לאומי נמסר: "במהלך השבת, עודכן השר בן גביר מגורמי ביטחון כי נפל רחפן בסמוך לביתו, וכי נסיבות האירוע בבדיקה.

הרחפן נלקח ע"י צה"ל, ללא נפגעים. לשר ולמשפחתו שלום".

נזכיר כי השר בן גביר מאובטח על ידי השב"כ מאחר שהאיומים על חייו עלו לרמה הגבוהה ביותר. רק בשבוע האחרון נעצר מאבטח בצפון שתכנן לפגוע בו. בעבר נעשו מספר התארגנויות של ערבים לתכנן פגיעה בבן גביר. כולן סוכלו.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
2
דרור
לפני שעה

פעם ידענו מי בעל הבית פה והיום בן גביר רק מרוויח עוד פוזה של קורבן!!!
הצטרפו אלינו