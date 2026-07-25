רחפן נפל ליד ביתו של השר איתמר בן גביר

אירוע חריג בחברון. רחפן נפל בסמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הנסיבות נמצאות בבדיקה.

מלשכת השר לביטחון לאומי נמסר: "במהלך השבת, עודכן השר בן גביר מגורמי ביטחון כי נפל רחפן בסמוך לביתו, וכי נסיבות האירוע בבדיקה.

הרחפן נלקח ע"י צה"ל, ללא נפגעים. לשר ולמשפחתו שלום".

נזכיר כי השר בן גביר מאובטח על ידי השב"כ מאחר שהאיומים על חייו עלו לרמה הגבוהה ביותר. רק בשבוע האחרון נעצר מאבטח בצפון שתכנן לפגוע בו. בעבר נעשו מספר התארגנויות של ערבים לתכנן פגיעה בבן גביר. כולן סוכלו.