זלנסקי ( שאטרסטוק )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חשף היום (שני) פרטים מדאיגים על שיתוף פעולה מודיעיני בין רוסיה לאיראן, כשהוא מזהיר מפני העברת מידע מודיעיני רגיש ממוסקבה לטהראן. על פי דבריו, לוויינים רוסיים מבצעים מעקב אחר מתקנים צבאיים אמריקניים במדינות המפרץ הפרסי, והתמונות מועברות לידי איראן.

"מאז תחילת יולי, תיעדנו מעקב לווייני רוסי אקטיבי אחר מדינות המפרץ ומתקנים צבאיים אמריקניים הממוקמים שם", מסר זלנסקי. "התמונות הללו מופיעות לאחר מכן באיראן. במקביל, קיים קשר ברור בין צילומי הלוויין הרוסיים של אתרים אלה לבין תקיפות איראניות - הן לפני המתקפות, בהכנה אליהן, והן לאחר מכן, כדי להעריך את הנזק שנגרם".

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ארבעה בסיסי אוויר נסרקו ביומיים הנשיא האוקראיני פירט כי ב-19 וב-20 ביולי בלבד, ארבעה בסיסי אוויר נכנסו לתחום העניין של הלוויינים הרוסיים: שניים בבחריין, אחד בירדן ואחד בכווית. "המטרה ברורה", הדגיש זלנסקי, תוך שהוא מצביע על כוונה מכוונת לסייע לאיראן בתכנון תקיפות נגד מתקנים אמריקניים. החשיפה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן, כאשר הבית הלבן שוקל את צעדיו הבאים מול טהראן. זלנסקי ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא לקהילה הבינלאומית שלא להתעלם מהסכנה המתפתחת. "אף אחד מאיתנו בעולם לא צריך להעלים עין מעובדה פשוטה אחת: הרוע תמיד מחפש דרכים לעשות דברים גרועים יותר ולהתפשט הלאה", הזהיר הנשיא האוקראיני. "יש לעצור את רוסיה. יש לעצור את המלחמה הזו. הלחץ על התוקפן חייב לעבוד".

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רקע: אוקראינה ממשיכה בלחץ על רוסיה

החשיפה של זלנסקי מגיעה בעת שאוקראינה עצמה ממשיכה במתקפות נרחבות נגד התשתיות הרוסיות. בשבוע שעבר שיגרה אוקראינה 400 כטב"מים לעבר מוסקבה, במסגרת קמפיין השחיקה המתמשך נגד העורף הרוסי.

קייב פועלת בחודשים האחרונים להפוך את האחיזה הרוסית בשטחים כבושים לבלתי משתלמת, תוך שימוש מאסיבי בכלי טיס בלתי מאוישים ומערכות אוטונומיות. המתקפות מכוונות לתשתיות אנרגיה, מתקני לוגיסטיקה וכבישי אספקה, במטרה לחנוק את המשאבים הרוסיים ולהקשות על המשך הלחימה.

החשיפה על שיתוף הפעולה הרוסי-איראני מוסיפה ממד נוסף למלחמה באוקראינה, ומדגישה את החששות המערביים מפני הידוק הקשרים בין מוסקבה לטהראן. שיתוף מודיעין לווייני עשוי להעניק לאיראן יכולות משמעותיות בתכנון תקיפות מדויקות נגד מטרות אמריקניות, ומהווה סיכון אסטרטגי למערכת הביטחון האזורית במפרץ הפרסי.