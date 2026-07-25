סעודיה יצאה למתקפה בתימן התגובה תהיה אלימה

הגזרה בדרום גועשת: סעודיה החלה לתקוף בתימן, במה שנראה כעליית מדרגה משמעותית בעימות מול המורדים החות'ים. התקיפות מגיעות בעקבות אירוע חמור שארע בסוף השבוע, במהלכו נפגעה ספינה ששטה תחת דגל הממלכה בים האדום.

אף שהחות'ים הנתמכים על ידי איראן לא לקחו אחריות רשמית באופן מיידי, בסעודיה לא חיכו הרבה. זמן קצר לאחר הדיווח על הנזק שנגרם לספינה, הגיעה התגובה המוחצת מריאד.

פיצוצים עזים במחסני נשק

כלי תקשורת בתימן דיווחו על סדרת פיצוצים עזים בעיר הנמל חודיידה וכן באי קמראן הסמוך. לפי דיווחים בערוץ "אל-ערבייה" הסעודי, הותקפו מטרות איכות, בהן מחסני נשק, מאגרי דלק ומערכות ניווט ימי ששימשו את החות'ים לפגיעה בכלי שיט.

גורם רשמי בקואליציה הסעודית אישר כי הושמדו יעדים צבאיים שהיוו איום ישיר על חופש השיט בים האדום.

החות'ים מאיימים סעודיה מזהירה: "זו הייתה טעות קשה"

מנגד, המורדים בתימן כבר ממהרים לשגר איומים. בכיר החות'ים, חזאם אל-אסד, הצהיר כי ארגונו לא יעבור על כך בשתיקה: נמל מול נמל, שדה תעופה מול שדה תעופה. כל הסלמה תיענה בהסלמה חריפה יותר. כבר אמש שישי דווח על שיגורי טילים וכטב"מים מתימן לעבר יעדים בשטח סעודיה.

אלא שהפעם נראה שבסעודיה נחושים ללכת עד הסוף ולא להבליג. גורמים בממלכה שיגרו מסר תקיף וחד-משמעי לעבר התימנים:

בקרוב נתקוף בצורה אלימה ברחבי תימן. ארגון החות'ים עשה היום טעות קשה בכך שתקף את הממלכה.

האירועים האחרונים מגיעים לאחר שהחות'ים הכריזו רק בתחילת השבוע שעבר על "אמברגו ימי" נגד סעודיה. כעת, כשהאש בים האדום מתלקחת מחדש, האזור כולו עוקב בדריכות אחר הצעדים הבאים של שני הצדדים.