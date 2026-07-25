דרמה במפרץ: כווית סוגרת עסקה מהגדולות בתולדותיה

כווית ביצעה צעד אסטרטגי משמעותי בשוק האנרגיה הגלובלי, לאחר שחברת הנפט הממשלתית Kuwait Petroleum Corporation (KPC) חתמה על עסקה בהיקף של 16 מיליארד דולר עם קונסורציום בינלאומי הכולל את ענקיות ההשקעה בלקסטון, KKR וברוקפילד. מדובר באחת מהשקעות התשתית הגדולות ביותר בתולדות המדינה, והגדולה ביותר מבחינת השקעה זרה ישירה.

העסקה, המכונה "פרויקט פרגרין", מבוססת על מודל של חכירה והחכרה מחדש (lease-and-leaseback), במסגרתו תועבר החזקה של 49% מרשת צינורות הנפט של כווית לידי המשקיעים, בעוד חברת Kuwait Oil Company - חברת בת של KPC - תשמור על 51% מהבעלות וכן על שליטה תפעולית מלאה בנכסים.

רשת התשתית כוללת 13 צינורות נפט המשתרעים לאורך כ-320 קילומטרים ברחבי המדינה. במסגרת ההסכם, יוקם מיזם משותף לתקופה של 20.5 שנים, שבו ייגבו תשלומים על בסיס היקפי הזרמת הנפט. העסקה צפויה להניב לכווית כ-7.85 מיליארד דולר במזומן עם השלמתה.

המהלך מגיע לאחר תהליך ממושך שהחל כבר בתחילת 2025, כאשר כווית בחנה דרכים לממן תוכנית השקעות עצומה בהיקף של כ-65 מיליארד דולר בתחום ההפקה. במהלך החודשים האחרונים הביעו עניין מספר קרנות ותאגידים בינלאומיים, אך בסופו של דבר גובש קונסורציום משותף של שלושת הגופים הגדולים שזכה במכרז.

העסקה משתלבת במגמה רחבה יותר במפרץ הפרסי, במסגרתה מדינות כמו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות משתמשות במודלים דומים כדי להמיר נכסי תשתית קיימים לנזילות פיננסית - מבלי לוותר על שליטה אסטרטגית. עבור כווית, מדובר גם בצעד שמטרתו לחזק את האטרקטיביות שלה למשקיעים זרים, במיוחד על רקע מתיחות אזורית ואתגרים כלכליים.

מנכ"ל KPC, נאוואף א-סבאח, הדגיש כי העסקה משקפת את אמון השוק הבינלאומי בכלכלה הכוויתית, וציין כי היא צפויה לתמוך בצמיחה ארוכת הטווח של מגזר האנרגיה במדינה.