"העולם מתקרב לשנה החמה ביותר שנמדדה אי פעם"

אירוע אל ניניו חריג בעוצמתו הולך ומתפתח באוקיינוס השקט, ומציב את העולם על סף שבירת שיאי חום חסרי תקדים. על פי תחזיות עדכניות של מדעני אקלים, קיים סיכוי של כ-35% ששנת 2026 תהפוך לשנה החמה ביותר בהיסטוריה המתועדת, בעוד שההסתברות לשיא חדש בשנת 2027 כבר מטפסת לכ-92%.

המינהל הלאומי לאוקיינוסים ואטמוספירה של ארה"ב (NOAA) הכריז כבר ביוני על תחילתו של אל ניניו, ובעדכון מיולי ציין כי קיימת הסתברות של 81% שהאירוע יגיע לעוצמה "חזקה מאוד" עד הסתיו - רמה שנרשמה רק שבע פעמים ב-75 השנים האחרונות. ניתוח של מאות סימולציות ממודלים אקלימיים מצביע על כך שהתחממות פני הים באזור Niño 3.4 עשויה להגיע לכ-3.6 מעלות צלזיוס מעל הממוצע - גבוה בכ-0.8 מעלות מהשיא הקודם שנמדד באירוע 2015–2016.

"האירוע הנוכחי לא רק צפוי להיות החזק ביותר שנמדד - הוא עשוי לשבור את השיא בפער דרמטי," ציין חוקר האקלים זיק האוספאתר. לפי הערכות שפורסמו ב-Wired בהתבסס על מחקר מדארטמות', הנזק הכלכלי המצטבר של האירוע עשוי להגיע לכ-10 טריליון דולר עד שנת 2032.

נתוני השנה הנוכחית כבר מצביעים על מגמה מדאיגה. שלושת החודשים הראשונים של 2026 דורגו כרביעיים בחומם מאז החלו המדידות, לאחר 2024, 2025 ו-2016. ארגון המטאורולוגיה העולמי הזהיר כי קיים סיכוי של 86% שלפחות אחת מהשנים בין 2026 ל-2030 תשבור את שיא החום הגלובלי.

במקביל, השפעות ההתחממות כבר מורגשות בשטח. גל חום ממושך שפקד את אירופה בין מאי ליוני שבר שיאי טמפרטורה בלפחות 13 מדינות. לפי נתוני EuroMOMO, נרשמו מעל 10,000 מקרי תמותה עודפים בשיא הגל, כאשר רובם בקרב בני 65 ומעלה. גרמניה לבדה דיווחה על יותר מ-5,000 מקרי מוות הקשורים לחום, ובמדינות נוספות - כולל צרפת, ספרד והולנד - נרשמו מאות עד אלפי מקרי מוות נוספים.

שירות שינויי האקלים של האיחוד האירופי (Copernicus) אישר כי יוני 2026 היה החם ביותר שנמדד באירופה. עם הסתברות של 97% שהאל ניניו יימשך לפחות עד תחילת 2027, מדענים מזהירים כי שיאי החום המשמעותיים ביותר עוד לפנינו - וההשפעות הגלובליות צפויות להחריף.