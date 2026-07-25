משלחת פיקוד העורף חזרה מוונצואלה בשבת

משלחת פיקוד העורף בוונצואלה ( דובר צה"ל )

עוד סימן למוכנות המוגברת של צה"ל למקרה של מתקפה איראנית. משלחת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף שיצאה לסייע לממשלת ונצואלה בעקבות רעידת האדמה העוצמתית במדינה, חזרה לארץ במהלך השבת.

המשלחת בראשה עמד ראש מטה פיקוד העורף, תא"ל אלעד אדרי לא הכילה צוותי חילוץ טקטיים אלא בעיקר מהנדסים ומומחים שיוכלו לסייע למקביליהם מוונצואלה במיון בניינים המיועדים לחילוץ, להריסה או לשיקום. את האישור לטוס במהלך השבת, נתנו ברבנות הצבאית בעקבות הצורך של הצוותים לתפוס כוננות בישראל במקרה של מתקפה איראנית.

צוות פיקוד העורף בוונצואלה - דובר צה"ל צוות פיקוד העורף בוונצואלה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:44

נזכיר כי צה"ל נמצא בכוננות שיא למקרה של הסלמה עם איראן וירי טילים או כטב"מים מצד הרפובליקה האיסלאמית.

למרות שלא התקבלה החלטה רשמית, בסוף השבוע האחרון הודיעו עשרות ראשי מועצות על פתיחת המקלטים הציבוריים בעירם, למקרה של מתקפה אפשרית.

נכון לעכשיו, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות, והמצב בעורף הוא שגרה מלאה בכל רחבי הארץ.