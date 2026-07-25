משלחת פיקוד העורף חזרה מוונצואלה בשבת

עוד סימן למוכנות המוגברת של צה"ל למקרה של מתקפה איראנית. משלחת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף שיצאה לסייע לממשלת ונצואלה בעקבות רעידת האדמה העוצמתית במדינה, חזרה לארץ במהלך השבת.
המשלחת בראשה עמד ראש מטה פיקוד העורף, תא"ל אלעד אדרי לא הכילה צוותי חילוץ טקטיים אלא בעיקר מהנדסים ומומחים שיוכלו לסייע למקביליהם מוונצואלה במיון בניינים המיועדים לחילוץ, להריסה או לשיקום.
את האישור לטוס במהלך השבת, נתנו ברבנות הצבאית בעקבות הצורך של הצוותים לתפוס כוננות בישראל במקרה של מתקפה איראנית.
נזכיר כי צה"ל נמצא בכוננות שיא למקרה של הסלמה עם איראן וירי טילים או כטב"מים מצד הרפובליקה האיסלאמית.
למרות שלא התקבלה החלטה רשמית, בסוף השבוע האחרון הודיעו עשרות ראשי מועצות על פתיחת המקלטים הציבוריים בעירם, למקרה של מתקפה אפשרית.
נכון לעכשיו, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות, והמצב בעורף הוא שגרה מלאה בכל רחבי הארץ.
פעם היינו מעצמה אזורית,היום אנחנו מתחננים לקצת שקט בזמן שנתניהו גוזר קופון פוליטי על הגב של פיקוד העורף