וושינגטון: טורקיה לא תוכל לקבל את מטוסי ה-F-35

מטוסי F35 בשירות חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

ארצות הברית הבהירה כי טורקיה עדיין אינה יכולה לשוב לתוכנית מטוסי הקרב F-35, משום שלא עמדה בתנאים שנקבעו בחוק האמריקני.

כך עולה ממכתב רשמי של מחלקת המדינה לקונגרס. המכתב, שנשלח ב-22 ביולי כמענה לפנייתו של חבר הקונגרס ווסלי בל, גובש לבקשת הבית הלבן ומייצג את עמדת ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ. לפי מחלקת המדינה, המדיניות האמריקנית בנושא לא השתנתה, והיא ממשיכה להתבסס על חוק הסנקציות CAATSA ועל הוראות חוק תקציב הביטחון האמריקני. המשמעות היא שטורקיה לא תוכל לשוב לפרויקט מטוסי החמקן כל עוד לא תעמוד במלוא הדרישות שנקבעו. ה־S-400 ממשיך להוות מכשול בוושינגטון מבהירים כי הסוגיה המרכזית שמעכבת את חזרתה של טורקיה היא החזקת מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400. לפי הדרישות האמריקניות, אנקרה נדרשת להיפרד לחלוטין מהמערכת ומהציוד הנלווה לה, להתחייב שלא תרכוש אותה מחדש בעתיד ולעמוד בכל תנאי ההסמכה הנוספים שנקבעו בחוק. במחלקת המדינה מציינים כי בשלב זה התנאים הללו טרם מולאו. עוד הודגש כי כל פתרון עתידי חייב להיות שקוף, לעמוד בדרישות החוק ולהתיישב עם האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית.

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הדיאלוג עם אנקרה נמשך

לצד העמדה הנוקשה בנושא מטוסי הקרב, מחלקת המדינה מציינת כי וושינגטון ממשיכה לקיים דיאלוג עם טורקיה במטרה למצוא פתרון למשבר ולהמשיך את שיתוף הפעולה במסגרת ברית נאט"ו.

במכתב נכתב כי היחסים בין שתי המדינות נשענים על אינטרסים ביטחוניים וכלכליים משותפים, אך הובהר כי ארצות הברית תמשיך לדרוש אחריות מטורקיה כאשר צעדיה אינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים האמריקניים.

התייחסות גם לעזה ולחמאס

המכתב מתייחס גם למעורבותה של טורקיה בזירה האזורית. לפי מחלקת המדינה, אנקרה מילאה תפקיד משמעותי בקידום יוזמות מדיניות הנוגעות לרצועת עזה, תוך ניצול קשריה עם הנהגת חמאס לקידום מגעים סביב תוכנית השלום האמריקנית.

עם זאת, בוושינגטון מדגישים כי החשש מפעילות חמאס בשטח טורקיה נותר בעינו. במכתב צוין כי ארצות הברית ממשיכה לפעול נגד גורמים וארגונים המסייעים למימון חמאס, וכי השימוש ברשתות פיננסיות ובבתי חלפנות הפועלים בטורקיה ממשיך לעורר דאגה בקרב הממשל האמריקני.