אחרי הפיגוע בחוות גלעד: יותר מ-70 מבוקשים נעצרו ביהודה ושומרון

מעצר מבוקשים ביו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות הביטחון פעלו במהלך הלילה ושעות הבוקר (שבת) בשורת מבצעים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרתם נעצרו יותר מ-70 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. במקביל, מאות חשודים נוספים עוכבו ונחקרו על ידי הכוחות.

הפעילות מגיעה יממה לאחר פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, ובמרכזה מבצע ממוקד בכפר תל שבחטיבת שומרון – המקום שבו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע. במהלך הפעילות בכפר תל עצרו לוחמי סיירת נח"ל, יחד עם כוחות שב"כ, 11 מבוקשים ותחקרו כ-80 חשודים. מאות סריקות ועשרות מעצרים במקביל, בחטיבת מנשה השלימו כוחות הביטחון מבצע רחב שבמהלכו נסרקו יותר מ-300 מוקדים. במסגרת הפעילות נעצרו פעילי חמאס וחשודים המעורבים בקידום פיגועי מטענים. בחטיבת בנימין נעצרו כ-20 מבוקשים, בהם חשודים בקידום מתווי טרור, השלכת בקבוקי תבערה וסחר באמצעי לחימה. בנוסף, כ-50 בני אדם נוספים עוכבו לתחקור.

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גם בחטיבת אפרים נמשכה הפעילות, שם נעצרו 15 מבוקשים, בהם פעילי חמאס וחשודים בהסתה לטרור. לוחמי יחידת דובדבן עצרו באזור טולכרם מחבל שעל פי החשד התכוון לבצע פיגוע, לצד מבוקש נוסף המזוהה עם חמאס.

בחטיבות עציון ויהודה עצרו הכוחות 16 מבוקשים נוספים, החשודים בהסתה לטרור, בפעילות עבור חמאס ובסחר באמצעי לחימה. במהלך המבצעים אותרו גם כלי נשק והוחרמו.

בצה"ל ציינו כי כלל העצורים הועברו להמשך חקירה בידי כוחות הביטחון, וכי הפעילות לסיכול הטרור ביהודה ושומרון נמשכת.