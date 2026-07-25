אחרי סופ"ש לוהט: זה מה שיקרה השבוע. תחזית מזג אוויר 

מזג אוויר לימים הקרובים מצביע על התקררות קלה בתחילת השבוע – שתתחלף בהדרגה במזג אוויר חם מהרגיל והביל.

יום ראשון (26.07): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובאזורי ההרים, ותורגש הקלה בעומסי החום. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות ערות באזורי ההרים.

יום שני (27.07): יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.

יום שלישי (28.07): מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה.

יום רביעי (29.07): מזג האוויר יהיה בהיר. תחול הכבדה בעומסי החום, ובפנים הארץ ובאזורי ההרים נעשה חם ויבש מהרגיל לעונה. לאורך מישור החוף יהיה הביל.

יום חמישי (30.07): יהיה בהיר, עם עלייה נוספת בטמפרטורות שימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים. במישור החוף יימשך עומס החום והביל.