דיווח: ישראל נערכה להצטרף לתקיפה אמריקנית באיראן

בישראל נערכו בימים האחרונים לאפשרות של מתקפה אמריקנית רחבת היקף נגד איראן, כך דיווח איתי בלומנטל, כתב כאן חדשות.

על פי הדיווח, המתקפה רחבת ההיקף הייתה עלולה להוביל להסלמה משמעותית במזרח התיכון ואף למעורבות ישירה של ישראל בלחימה.

לדברי גורם ישראלי, ההיערכות התמקדה בתרחיש שבו ארצות הברית תצא למתקפה בלילה שבין שישי לשבת.

על פי ההערכות, תגובה איראנית באמצעות שיגור טילים לעבר ישראל הייתה עשויה להביא להצטרפות ישראלית לגל התקיפות.

עם זאת, התרחיש לא התממש. הגורם ציין כי ההערכה בירושלים היא שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החליט לדחות את המועד שקבע לאיראן, במטרה להעניק לטהראן הזדמנות נוספת לשוב לשולחן המשא ומתן.

בשלב זה לא נמסרה הודעה רשמית מצד הבית הלבן בנוגע לשינוי בלוחות הזמנים, אך לפי ההערכות, וושינגטון עדיין מעדיפה למצות את הערוץ הדיפלומטי לפני קבלת החלטה על הרחבת הפעילות הצבאית נגד איראן.