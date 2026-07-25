חייל בחופשה הותקף ליד סוסיא; צה"ל במרדף אחר המחבלים

אירוע ביטחוני חריג התרחש הערב (שבת) במרחב היישוב סוסיא שבדרום הר חברון.

לאחר דיווחים ראשוניים על ירי באזור, בצה"ל הבהירו כי לא מדובר בפיגוע ירי, אלא באירוע חיכוך אלים בין אזרחים ישראלים לפלסטינים.

לפי הודעת דובר צה"ל, העימות כלל יידוי אבנים בין הצדדים. במהלך האירוע תקפו מחבלים חייל צה"ל שהיה בחופשה, חטפו את נשקו, ובמהלך ההימלטות נשמעו יריות באוויר.

מתחקור ראשוני שביצעו בצה"ל עלה כי הנשק שנחטף אותר בתוך זמן קצר והושב לידי כוחות הביטחון.