ארה"ב לא תקפה הלילה באיראן; טראמפ שוקל את הצעד הבא

לאחר חמישה חודשי לחימה מול איראן, נראה כי בבית הלבן מתקרבים לצומת דרכים משמעותי.

לראשונה זה כשבועיים לא דווח במהלך הלילה על תקיפות אמריקניות בשטח איראן, ברקע דיונים שמקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באשר להמשך המערכה.

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", טראמפ כינס את בכירי הממשל לדיון מיוחד, שבו נבחנות אפשרויות להרחבת הפעילות הצבאית נגד איראן לצד האפשרות לשוב למסלול דיפלומטי.

בהמשך אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי טרם קיבל החלטה. "אנחנו מדברים עם האיראנים גם עכשיו", אמר, והוסיף כי להערכתו בטהראן מפגינים רצינות רבה יותר מבעבר, אך עדיין אינם מוכנים להגיע להסכם.

"אפשר להפציץ, ואפשר לעשות עסקה"

לדברי טראמפ, בפני ארצות הברית עומדות שתי חלופות מרכזיות: המשך והרחבת הלחימה או ניסיון להגיע להסדר.

"אנחנו יכולים לסיים את העבודה באמצעים צבאיים ולהמשיך להפציץ, ויש גם אפשרות להגיע לעסקה", אמר הנשיא. עם זאת, הוא הדגיש כי בשלב זה טרם הכריע באיזו דרך לבחור.

לפי דיווח ב"בלומברג", טראמפ מביע בימים האחרונים תסכול מכך שהעימות נמשך זמן רב מהצפוי, במיוחד לאחר קריסת הפסקת האש והפגיעה בחיילים אמריקנים.

היעד הבא: "הר המכוש"

במסגרת הדיונים בבית הלבן הוצגו לנשיא שורת יעדים אפשריים לתקיפה, בהם גם מתקן "הר המכוש", מתחם תת-קרקעי סמוך לנתנז, שלפי הערכות מודיעיניות משמש לאחסון ציוד גרעיני רגיש.

על פי פרסומים בארצות הברית, איראן העבירה למתחם צנטריפוגות לאחר הפגיעה במתקני הגרעין האחרים, מתוך הנחה שהעומק שבו נבנה האתר יספק לו הגנה גם מפני הפצצות חודרות בונקרים.

מנגד, גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים כי איראן כבר תגברה את האבטחה סביב האתר, בין היתר מחשש לניסיון פעולה קרקעית.

במקביל ללחימה, בממשל האמריקני עוקבים אחר ההתפתחויות בתוכנית הגרעין האיראנית. על פי הערכות מודיעין, ההנהגה החדשה בטהראן עשויה להיות נחושה יותר לקדם יכולת גרעינית צבאית, אם כי לפי שעה אין אינדיקציה לכך שאיראן חידשה בפועל את פעילות ההעשרה שנפגעה במהלך המלחמה.

בבית הלבן מעריכים כי איראן הצליחה לשמר חלק מהציוד ומהתשתיות שנותרו בידיה, לצד מלאי האורניום המועשר.