צפו בתיעוד: צה"ל השמיד מחסני נשק של חמאס בעזה

הפעילות ברצועה נמשכת: כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) במספר מרחבים ברצועת עזה, כשהשמידו תשתיות טרור של חמאס. רשימת התשתיות שהושמדו כוללת מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ותשתית תת-קרקעית.

תקיפת התשתיות של חמאס ברצועת עזה | צילום: צילום: דובר צה"ל

תקיפת התשתיות של חמאס ברצועת עזה - צילום: דובר צה"ל

במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, RPG, פצצות מרגמה, מטענים וציוד לחימה נוסף. בצה"ל אמרו כי "אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל והושמדו במטרה להסיר את האיום".

עוד נאמר כי לאחר תקיפות התשתיות זוהו פיצוצי משנה - המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות.

"ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש באופן שיטתי ובצורה בוטה, תוך ניסיונות שיקום בניין הכוח של הארגון ותשתיותיו הצבאיות" נמסר מדובר צה"ל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".