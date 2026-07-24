אבי בלוט מזהיר: "יש חשש להסלמה בכל יהודה ושומרון"

מתיחות ביו"ש: מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, קיים הבוקר (שישי) שיח עם ראשי ההתיישבות, זאת בעקבות הפיגוע בסמוך לכפר תל שבחטיבת שומרון בו נרצחו שני בני אדם. בדבריו הזהיר כי יש חשש להסלמה בכל האזור, והבהיר כי הכוחות נערכים לצאת לסיכולים משמעותיים.

"אנחנו אחרי בוקר קשה. ביקרתי את משפחת מלט בחוות גלעד, ואני מוסר תנחומים גם למשפחת עזרא" אמר בלוט. "אנחנו אחרי ימים מתוחים, עם שריפה של 30 בתים, גם אם אירעה כתוצאה מרשלנות, ואתמול הצתה בבית פוריק ואירוע דקירה, ולאחריו פיגוע דקירה נוסף. במהלך האירוע חוסלו במקום ארבעה מחבלים, בהם המחבל שביצע את הירי. הנשק שנחטף נמצא גם הוא בידי צה״ל".

"יש לנו עוד מעצרים לבצע. לאחר האירועים האחרונים, ובפרט אירועי הבוקר, יש חשש להסלמה בכל יהודה ושומרון" הזהיר. "אנחנו מבצעים פעולות התקפיות כדי למנוע את התלקחות השטח ומשתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותנו. מוקדם יותר שוחחתי עם כל מפקדי החטיבות. אנחנו נערכים גם לאפשרות של פיגועי חקיינות".

לדבריו, "כוחות אוגדת איו”ש נערכים לצאת לפעילות סיכולים משמעותית ופועלים למעצר כל המחבלים המעורבים בפיגוע. לצורך כך גם הקפצנו לכאן יחידות. יש עבודה רבה לפנינו. אנחנו יוצאים למבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר לכאן את השקט".

"ביטחון התושבים הוא נר לרגלינו" סיכם בלוט. "הכוחות פועלים בנחישות, באגרסיביות מבצעית ובקור רוח כדי למנוע אירועים נוספים".