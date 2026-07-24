לאחר העדכון החדש: זינוק חד במנויי הנהיגה האוטונומית של טסלה

טסלה ממשיכה להעמיק את אחיזתה בתחום הנהיגה האוטונומית: לפי דוחות הרבעון השני של 2026, מספר המנויים הפעילים לשירות ה-Full Self-Driving (FSD) של החברה זינק ל-1.48 מיליון משתמשים ברחבי העולם - עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

החברה הוסיפה כ-200 אלף מנויים חדשים ברבעון אחד בלבד, כך שזהו הגידול הרבעוני הגבוה ביותר שנרשם עד כה. במקביל, יותר מ-55% מהרכבים החדשים הנמכרים בצפון אמריקה כוללים מנוי FSD כבר בעת הרכישה – נתון שמצביע על שינוי תפיסתי, כאשר התוכנה הופכת מגימיק אופציונלי למנוע מכירות מרכזי.

הזינוק מגיע על רקע שינוי אסטרטגי שביצעה טסלה בתחילת השנה, כאשר ביטלה את אפשרות הרכישה החד-פעמית של מערכת ה-FSD תמורת 8,000 דולר, ועברה למודל מנוי בלבד במחיר של 99 דולר לחודש. המהלך הגדיל משמעותית את ההכנסות החוזרות של החברה, כאשר כבר ברבעון הראשון דווח על קצב הכנסות שנתי של מעל חצי מיליארד דולר מהשירות.

במקביל לצמיחה במספר המנויים, טסלה מרחיבה את פריסת גרסת FSD v14 Lite - גרסה מותאמת לרכבים המצוידים בחומרת HW3 הוותיקה. העדכון, שהחל להתגלגל בסוף יוני לקבוצות ניסוי, הגיע בימים האחרונים להפצה רחבה יותר עם גרסאות קושחה מתקדמות, הכוללות גם תמיכה בדור החדש HW4.

גרסת ה-Lite מביאה יכולות מתקדמות כמו חניה אוטונומית, נסיעה לאחור, התאמת מהירויות ותכנון הגעה – תוך התאמה למגבלות החומרה הישנה יותר. בכך מאפשרת טסלה למיליוני בעלי Model 3 ו-Model Y ליהנות מחוויית נהיגה אוטונומית משופרת, מבלי לשדרג רכיב פיזי.

החברה גם הודיעה כי ההשקה הבינלאומית מתרחבת, כאשר דרום קוריאה כבר החלה לקבל את העדכון, ושווקים נוספים צפויים להצטרף בקרוב. במקביל, טסלה ציינה כי סך הקילומטרים שנצברו בנהיגה באמצעות FSD מתקרב ל-12 מיליארד - והוא רק הולך ומשתפר.