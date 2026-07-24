מחקר של גוגל: כמה עמוק ה-AI נכנס, ואיפה הוא הכי דומיננטי?

גוגל פרסמה השבוע את אחד המחקרים המקיפים ביותר עד כה על השימוש בבינה מלאכותית בחיי היום-יום ובעבודה - ומציגה תמונה מורכבת: אימוץ רחב של הטכנולוגיה, אך שימוש מוגבל יחסית בתוך משימות ספציפיות.

המחקר, המכונה ATLAS (Activity, Task, Landscape, and Adoption Study), מבוסס על ניתוח של כ-15 מיליון אינטראקציות אנונימיות עם מוצרי Gemini של החברה, ונערך על פני חלון זמן של שבועיים באפריל 2026. לפי הממצאים, שימוש בבינה מלאכותית מופיע בכ-68% מהמקצועות המפורטים - המכסים כ-90% משוק העבודה בארה"ב - אך בתוך כל תפקיד, העובדים עושים שימוש בכלים אלו בכ-20% בלבד מהמשימות.

שימוש רחב, השפעה מוגבלת

אחת המסקנות המרכזיות היא כי אוטומציה מלאה עדיין נדירה: פחות מ-10% מהאינטראקציות במקום העבודה הובילו להשלמת משימה באופן אוטונומי לחלוטין. במקום זאת, רוב השימושים מתמקדים בשיתוף פעולה בין אדם למכונה - בעיקר בתחומים כמו סיעור מוחות, חיפוש מידע, ניסוח טקסטים ולמידה.

המחקר מצביע גם על כך שעבודות קוגניטיביות לא-שגרתיות - כגון ניתוח, יצירתיות ותכנון - מהוות כ-65% מהשימושים ב-AI במקום העבודה, לעומת כ-35% בלבד מכלל המשימות במשק.

לא רק עובדי משרד

בניגוד לתפיסה הרווחת, השימוש בבינה מלאכותית אינו מוגבל לעובדי "צווארון לבן". גם עובדים בתחומים טכניים ומעשיים, כגון מכונאי רכב וטכנאי תעשייה, עושים שימוש בכלים אלו - בעיקר ככלי אבחון בזמן אמת. עובדים אלו אף נוטים להשתמש פי שניים ביכולות מולטי-מודליות, כמו העלאת תמונות לצורך ניתוח.

המחקר כולל נתונים מיותר מ-150 מדינות, 140 שפות, כ-800 מקצועות וכ-4,000 סוגי משימות והוא מעניק פרספקטיבה גלובלית רחבה.

רוב השימושים מחוץ לעבודה

ממצא מעניין נוסף הוא שרוב האינטראקציות עם AI כלל אינן קשורות לעבודה. יותר מ-86% מהשימושים מתרחשים בהקשרים אישיים - ניהול משק בית, מחקר שנערך בנוגע לקניות, והתמודדות עם שירותים ממשלתיים כמו מיסים ורישוי.

הסתייגויות והקשר רחב

המחקר פותח במסגרת תוכנית "AI and Economy" של גוגל, בשיתוף חוקרים מובילים, בהם דייוויד אוטור מ-MIT ודיאן קויל מאוניברסיטת קיימברידג'. עם זאת, חשוב לציין כי הנתונים אינם כוללים שימושים במוצרים הארגוניים של גוגל - כגון Gemini Enterprise, Google Workspace ו-Google Cloud - ולכן אינם משקפים בהכרח את עומק ההטמעה בארגונים גדולים.